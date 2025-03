TNI: российские ЗРПК "Панцирь-С1" начали сбивать американские JDAM

"Панцирь-С1" сокрушителен в том числе против небольших, скоростных или низколетящих угроз — таких, как американские беспилотники и боеприпасы JDAM, пишет TNI. Даже те считанные виды американского оружия, что удерживали Украину от поражения, больше не дают желаемого эффекта.

Брэндон Вайхерт

Украинский конфликт овеян густой пеленой дезинформации и домыслов, которые распространяют как Москва, так и Киев в поддержку своих военных целей. Однако если взглянуть на конфликт с высоты птичьего полета, то прослеживается очевидная и несомненная тенденция: украинцы в этом конфликте отстают, а Россия одерживает одну победу за другой. Эти победы не только наносят украинцам тактический ущерб, но и высвечивают недостатки передового оружия США и НАТО.

Так, российские военные утверждают, что по состоянию на 1 марта их оборона в Курске сбила шесть управляемых авиабомб Joint Direct Attack Munition (JDAM), а также 190 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) американского производства. Если верить этим заявлениям, это не только серьезный откат назад для воздушной стратегии Украины, но и удар по престижу Америки.

Что, если русские адаптируются к системам НАТО?

Внесем ясность: ни западные СМИ, ни официальные правительственные источники эти заявления Кремля не подтвердили. Возможно, это и неудивительно, ведь JDAM — одна из самых передовых и эффективных систем вооружения из тех, что американцы передали украинцам. Но если JDAM действительно сбивают, это говорит о том, что даже те считанные виды американского оружия, что удерживали Украину от поражения, больше не дают желаемого эффекта.

Такое развитие событий весьма прискорбно для Вашингтона, но едва ли удивительно. Во многих отношениях этот конфликт — соревнование, кто быстрее и лучше приспосабливается. Несколько лет украинцы наносили значительный урон российским силам беспилотниками и боеприпасами JDAM. Если же сообщения с мест в Курске правдивы, это доказывает, что Москва прекрасно адаптировалась к нынешней обстановке угроз — настолько, что даже лучшее оружие НАТО уже не приносит былой пользы.

Это серьезная проблема и для Европы. Поскольку администрация Трампа не желает продолжать конфликт на Украине, бремя оказания летальной помощи ляжет на плечи Европы. Американское оружие представляет собой лучшие системы в арсенале всей НАТО. И если уже даже передовые образцы разбиваются о мощную российскую оборону, шанс, что сработает предоставленное Украине европейское оружие, откровенно невелик.

В чем главная опасность JDAM?

Первые JDAM были переданы Украине для противодействия российской спецоперации еще в 2023 году. Комплект JDAM, по сути, берет обычную неуправляемую бомбу и превращает ее в “умную” и высокоточную.

JDAM, в сущности, не бомба вовсе. Это лишь комплект наведения, разработанный ВВС и ВМС США при участии компании Boeing в роли подрядчика. Эти системы разрабатывались после операции “Буря в пустыне” с учетом полученного опыта: оказалось, что бомбы с лазерным наведением сбиваются с курса из-за плохой погоды. Комплект рулей и система наведения обеспечивает надежность и точность в любую погоду. Выпуск комплектов JDAM был налажен к 1998 году, и с тех пор они стали неотъемлемой частью современных военно-воздушных сил. Предоставленные США JDAM уже использовали советские Су-27 и МиГ-29 в составе украинских ВВС.

Комплект наведения монтируется на неуправляемые бомбы разных размеров — 900-килограммовую Mk 84, 450-килограммовую Mk 83 или 125-килограммовую Mk 82. В него входит хвостовая часть с регулируемыми стабилизаторами, приемник глобальной системы позиционирования (GPS) и инерциальную навигационную систему (INS). Непосредственно перед сбросом бомбы экипаж заносит в систему координаты цели. После сброса движение бомбы отслеживает бортовая инерциальная навигационная система, а GPS удерживает ее на верном курсе, соответствующим образом настраивая стабилизаторы.

JDAM могут поражать цель с погрешностью до пяти метров при активном сигнале GPS и до 30 метров при работе одной инерциальной навигационной системы. Бомба может планировать на расстояние до 25 километров, а с улучшенным комплектом JDAM Extended Range или JDAM-ER — до 65 километров.

Так как же Россия уничтожает эти системы — если допустить, что это действительно так?

Российский “Панцирь-С1” — это не шутки

Познакомьтесь: “Панцирь-С1” — самоходная система ПВО малой и средней дальности, разработка Конструкторского бюро приборостроения в Туле. Этот гибридный зверь сочетает в себе ракеты класса “земля-воздух” (ЗРК) и зенитные орудия для защиты военных баз, промышленных объектов и административных центров от различных воздушных угроз, включая те же JDAM и беспилотники. Нередко “Панцирь-С1” используется в тандеме с оборонительными системами большей дальности, такими как С-300 или С-400, — особенно против атак с малой высоты (вроде тех, что украинцы проводят в Курске).

“Панцирь-С1” несет 12 зенитных управляемых ракет 57Э6 или 57Э6-Э в контейнерах вертикального пуска. Это двухступенчатые ракеты с твердотопливным ускорителем и маршевым двигателем наводятся по радиоканалу. Они оснащены 20-килограммовой осколочной боеголовкой со стержневым взрывателем, развивающей скорость до 1 300 метров в секунду, и могут поражать цели на расстоянии до 20 километров и на высоте до 15 километров.

“Панцирь-С1” оснащен не только ракетами, но и 30-мм автоматическими пушками 2А38М с дальностью стрельбы до четырех километров, которые в общей сложности производят до 5 000 выстрелов в минуту. Пушки заряжены осколочно-фугасными или бронебойными боеприпасами в количестве от 700 до 1400 штук и могут поражать цели на высоте до 3 километров.

“Мозгом” “Панциря-С1” служит сложная система управления огнем с радаром с фазированной решеткой (в S-диапазоне для обнаружения, в X/Ku-диапазоне для проводки), который обнаруживает цели на расстоянии от 35 до 75 километров. Отслеживание целей ведется в радиусе до 30 километров. “Панцирь-С1” имеет электрооптическую резервную систему с тепловизионным и инфракрасным датчиками, благодаря чему может отслеживать две цели одновременно — по одной на канал.

Таким образом, “Панцирь-С1” поистине сокрушителен против небольших, скоростных или низколетящих угроз — таких, как американские беспилотники и боеприпасы JDAM.

Кроме того, батареи “Панцирь-С1” мобильны. Они монтируются на восьмиколесный грузовик КАМАЗ с экипажем из двух-трех операторов и, что особенно важно, могут стрелять на ходу. Батарея обычно насчитывает до шести боевых машин — командный пункт вместе с подразделениями поддержки.

Линейка “Панциря” насчитывает различные варианты. Но все семейство ценится за быстрое время реагирования. В частости, комплексы могут поражать цели в течение пяти-семи секунд после обнаружения — поразительный результат.

Разумеется, безотказных систем не бывает: известно, что их работа нарушалась средствами радиоэлектронной борьбы и “глушилками” сигнала GPS — украинцы применяли эти меры на разных этапах с большим эффектом. Однако они представляют собой эффективную меру противодействия самым популярным системам вооружения в арсенале ВСУ.

Может, Трамп и прав: прекратите боевые действия, чтобы сберечь боевые возможности НАТО

Один российский военный аналитик из Москвы в разговоре с автором статьи через текстовое приложение Signal горячо настаивал на том, что репортажи о работе “Панциря” достоверны. Согласно источнику, последние четыре года русские стремительно адаптируют свои системы, чтобы справиться с “ведущим” вооружением НАТО, которым США и весь альянс накачивают Украину.

После четырех лет “обучения боем” русские действительно адаптировались. Возможно, это как раз один из таких примеров. И если это так, то призывы администрации Трампа к миру в самой ближайшей перспективе пойдут на пользу как украинцам, так и НАТО — если даже их самое современное оружие уже не представляет серьезной угрозы для наступающих русских.

Брэндон Вейхерт — старший редактор по национальной безопасности в журнале The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, The National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и бесчисленное множество других. Автор ряда книг