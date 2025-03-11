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SpaceX установила причину потери первой ступени Falcon 9

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Кадр: SpaceX
Кадр: SpaceX.

SpaceX: Первая ступень Falcon 9 с номером B1086 утеряна из-за утечки топлива

Первая ступень ракеты Falcon 9 с номером B1086 была утеряна из-за утечки топлива. Причину инцидента, произошедшего 2 марта, установила компания SpaceX. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Согласно трансляции посадки ступени, организованной компанией 2 марта, в ходе миссии Starlink 12-20 ускоритель с номером B1086 успешно сел на морскую платформу Just Read the Instructions примерно через 8 минут и 15 секунд после старта. Тем не менее в своем заявлении 3 марта SpaceX сообщила, что первая ступень носителя была утеряна из-за пожара.

Как позднее заявил вице-президент по надежности сборки и полетов SpaceX Билл Герстенмайер, примерно через 85 секунд после старта в одном из девяти двигателей первой ступени началась утечка топлива, а через 45 секунд после посадки ступени оно вступило в контакт с кислородом. В настоящее время инженеры продолжают работать над определением конкретного источника утечки.

В феврале издание Spaceflight Now заметило, что американская компания SpaceX успела запустить на низкую околоземную орбиту более восьми тысяч спутников системы Starlink.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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