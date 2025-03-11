Войти
Lenta.ru

Американский регулятор разрешил SpaceX увеличить мощность сигнала связи со смартфоном

552
0
0
Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

Компании SpaceX разрешили увеличить мощность сигнала прямой связи со смартфоном

Компания SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США на предоставление услуг прямой спутниковой связи для смартфонов на более высоких уровнях мощности для улучшения сигнала за пределами зоны действия вышек мобильных операторов. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Разрешение регулятора касается оператора T-Mobile, в сети которого компания SpaceX предоставляет услуги спутниковой связи, и действует при условии, что усиление сигнала не создаст препятствий работе конкурирующих поставщиков услуг сотовой связи.

В заявке, которую рассмотрела комиссия, SpaceX указала на исследования, показывающие, что повышенные уровни мощности сигнала не создают значимых помех для связи, а ослабление ограничений по мощности передаваемого сигнала важно для экстренной связи и расширения покрытия на недостаточно обслуживаемые районы.

Ранее на сайте сервиса Starlink появилось сообщение о том, что корпорация SpaceX запустила в США тариф спутникового интернета Residential Lite со сниженной скоростью.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.03 19:48
  • 523
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 11.03 17:12
  • 0
Почему Минск и Москва уверены во взаимной поддержке
  • 11.03 16:01
  • 7971
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.03 15:45
  • 0
«Запад-2025»: когда слова становятся стратегией
  • 11.03 15:23
  • 4
Российские ВС применили по позициям ВСУ дрон-камикадзе «Герань-2», аналогичный иранским дронам Shahed-136
  • 11.03 14:58
  • 3
Впечатлённый операцией «Труба» немецкий аналитик Рёпке призвал подорвать все российские трубопроводы, идущие в Евросоюз
  • 11.03 14:28
  • 8604
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.03 13:29
  • 155
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 11.03 12:29
  • 7
В США рассказали о самых опасных российских ракетах в зоне СВО
  • 11.03 12:20
  • 22
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 11.03 11:22
  • 1
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 11.03 11:12
  • 0
Три кита российской кирпичной индустрии: Экспертный обзор заводов, известных на весь мир
  • 11.03 09:44
  • 2
В США захотели вооружить Abrams дронами
  • 11.03 02:48
  • 1
Ростех наращивает выпуск индустриальных двигателей для ТЭК
  • 10.03 22:36
  • 2
Зарубежные заказчики проявляют интерес к уникальной российской снайперской винтовке ВКС