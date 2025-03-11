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ЦАМТО

Минобороны Индии подписало контракт с "Рособоронэкспортом" на закупку двигателей для танков Т-72

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Танк Т-72
Танк Т-72 ВС Индии.
Источник изображения: www.militaryparitet.com

ЦАМТО, 10 марта. Минобороны Индии объявило о подписании с "Рособоронэкспортом" контракта на поставку танковых двигателей мощностью 1000 л.с. для танков Т-72 в полностью собранном состоянии, а также крупноузловых комплектов и мелкоузловых комплектов для сборки в Индии.

Стоимость закупки составила 248 млн. долл. Соглашение также включает передачу "Рособоронэкспортом" соответствующих технологий входящему в состав Armoured Vehicles Nigam Limited предприятию Engine Factory Avadi (EFA). Расположенный в Авади (район Ченнаи) завод обеспечит сборку, а в перспективе и лицензионное производство двигателей в рамках инициативы "Сделано в Индии".

Хотя Минобороны Индии не раскрывает тип приобретенных двигателей, с большой долей вероятности речь идет о 12-цилиндровом четырехтактном многотопливном двигателе В92С2 производства ООО "Челябинский тракторный завод – УРАЛТРАК".

Составляющие основу танкового парка СВ Индии T-72 в настоящее время оснащены двигателем мощностью 780 л.с.

По данным недавно вышедшего The Military Balance 2025, на вооружении СВ Индии остается 2418 танков версии T-72M1. Большинство из них были собраны по лицензии на заводе HVF в Авади.

Как отмечается, модернизация парка Т-72 с установкой двигателя мощностью 1000 л.с. повысит мобильность техники на поле боя и расширит наступательные возможности СВ Индии.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2023 года МО Индии опубликовало запрос об информации для оценки возможностей реализации программы капитального ремонта и продления срока эксплуатации имеющихся Т-72. Программа предусматривала полную разборку и восстановление боеспособности танков до уровня, которыми они обладали "на момент поставки".

Кроме того, предполагалось провести модернизацию около 50% танков Т-72 с заменой двигателя, системы управления огнем и других систем для обеспечения возможности их эффективного применения в современных боевых действиях. В частности, для повышения мобильности предполагалось закупить 1000 двигателей мощностью 1000 л.с. и организовать их лицензионное производство в Индии. Совет по оборонным закупкам одобрил это приобретение, оценивавшееся в 23 млрд. индийских рупий (322 млн. долл.), еще в сентябре 2018 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
В-92С2
Т-72
Компании
РОЭ
ЧТЗ-УРАЛТРАК
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