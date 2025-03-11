Оборонные расходы Чехии в 2025 году составят около 6,7 млрд. долл.

Церемония ввода в состав ВВС Чехии двух первых поступивших американских боевых вертолетов Bell AH-1Z Viper. Намешть-над-Ославой, 17.08.2023.

ЦАМТО, 10 марта. Правительство Чехии 5 марта одобрило план постепенного увеличения расходов на оборону до 3% ВВП к 2030 году.

В 2025 году расходы на оборону останутся на уровне 2% ВВП, составив 154,4 млрд. чешских крон (около 6,7 млрд. долл.), а дополнительные 6,4 млрд. чешских крон (около 278 млн. долл.) будут выделены за счет перераспределения средств из других министерств.

Как сообщает Defence-industry.eu, чешское правительство планирует реализовать увеличение бюджета в течение пяти лет с устойчивым ежегодным ростом на 0,2% ВВП.

Как отмечается, решение, представленное Министерством обороны, направлено на модернизацию и укрепление Вооруженных сил Чехии в ответ на растущую глобальную нестабильность в сфере безопасности.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова обосновала принятое решение, напомнив требование НАТО к государствам-членам выделять не менее 2% ВВП на оборону, что, по ее мнению, недостаточно в нынешних условиях.

Я.Чернохова подчеркнула, что ситуация с безопасностью в Европе ухудшается и Чешская Республика должна усилить свой военный потенциал.

Чешское правительство уже подписало контракты на закупку современных образцов военной техники, включая истребители F-35A "Лайтнинг-2", боевые машины пехоты CV-90 и военно-транспортные самолеты C-390 "Миллениум". В текущие планы закупок включено приобретение основных боевых танков "Леопард-2A8".