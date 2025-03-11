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ТАСС

Посол РФ: Австралия делает ставку на продолжение и эскалацию конфликта на Украине

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Для Австралии присоединение к так называемой коалиции желающих "повлекло бы серьезные последствия", отметил Алексей Павловский

Алексей Павловский.
Источник: МИД РФ

СИДНЕЙ, 10 марта. /ТАСС/. Канберра твердо стоит на стороне войны, делая ставку на продолжение и эскалацию конфликта, несмотря на обнадеживающие перспективы мирных переговоров. Так в посольстве России в Австралии прокомментировали ТАСС выраженную австралийским правительством готовность обсуждать направление своих военнослужащих на Украину.

"Идея размещения западных воинских контингентов на Украине под видом миротворцев направлена на подрыв мирных усилий, поскольку Россия неоднократно давала понять, что иностранное военное присутствие на Украине абсолютно неприемлемо. Но Канберра - это очевидно - твердо стоит на позициях войны, как и те в Европе, кто ставит на продолжение и эскалацию конфликта, вопреки намечающимся подвижкам в плане организации мирных переговоров", - указал посол Российской Федерации Алексей Павловский, подчеркнув, что для Австралии присоединение к так называемой коалиции желающих "повлекло бы серьезные последствия".

"Появление западных войск на земле [Украины] неприемлемо для России, и мы не будем пассивно наблюдать за этим. Это не угроза, а предостережение. У России нет намерений причинить вред австралийцам, и Канберра может легко избежать неприятностей, просто воздержавшись от безответственных авантюр в зоне проведения специальной военной операции", - заявил глава российской дипломатической миссии.

Павловский также отметил, что, оставаясь безоговорочно приверженным борьбе с Россией "до последнего украинца", "правительство Австралии уже потратило $1,5 млрд на то, чтобы [Владимир] Зеленский отправлял сограждан на бесконечную и бессмысленную бойню". "Иронично, что австралийским налогоплательщикам пришлось нести эти непомерные расходы под аккомпанемент пропагандистских лозунгов "заставим Россию заплатить высокую цену", - сообщил он.

Ранее вице-премьер Австралии Ричард Марлз заявил, что правительство страны рассмотрит должным образом любые запросы Киева и его союзников о помощи, включая отправку миротворцев на Украину. Также он сообщил, что представитель Австралии при НАТО и ЕС в Брюсселе Ди Тертон примет участие в запланированной на 11 марта в Париже встрече глав МО стран, изучающих возможность отправки своих военнослужащих на Украину в качестве миротворцев.

С марта 2022 года Австралия направляет Украине вооружения и боеприпасы, в том числе бронетранспортеры Bushmaster, гаубицы M777, бронемашины M113, противотанковые системы и беспилотники. Общий объем помощи Киеву от Австралии с февраля 2022 года превысил $1 млрд, из которых более $880 млн были потрачены на закупку вооружений и боеприпасов. Канберра также отправила 90 военных инструкторов, участвующих в подготовке ВСУ на территории Великобритании, а с октября 2023 года на авиабазе Рамштайн в Германии были размещены разведывательный самолет ВВС Австралии Е-7А Wedgetail и до 100 военнослужащих для содействия охране маршрутов снабжения Украины. Также известно по меньшей мере о 48 гражданах Австралии, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ. 

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Страны
Австpалия
Великобритания
Германия
Россия
Украина
Продукция
M113 БТР
Компании
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