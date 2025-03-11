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Baykar и Leonardo начнут производить турецкие БПЛА для Европы

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Фото: Aziz Karimov / Reuters
Фото: Aziz Karimov / Reuters.

Компании Baykar и Leonardo начнут производить турецкие БПЛА для Европы

Компании Baykar (Турция) и Leonardo (Италия) начнут производить турецкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для Европы. Об этом сообщает Defense News.

Издание подчеркивает, что сделка позволит ведущему турецкому производителю БПЛА выйти на европейский рынок беспилотников, емкость которого оценивается в 100 миллиардов евро в перспективе ближайших десяти лет.

В рамках заключенного Baykar и Leonardo соглашения предполагается создание совместного предприятия с равным участием сторон, которое будет использовать платформы Baykar вместе с электроникой и радарами Leonardo для сборки БПЛА в Турции и Италии.

Создание совместного предприятия, упрощающее сертификацию БПЛА в Европе, стало возможным после пяти месяце интенсивной работы между Baykar и Leonardo. «В Европе наблюдается отставание в области беспилотных технологий, которые в такое сложное время имеют основополагающее значение для безопасности», — сказал генеральный директор Leonardo Роберто Чинголани.

По его словам, первым прототипом, произведенным итальянской компанией, станет версия беспилотника Akinci компании Baykar, которая будет готова через год.

Совладелец и технический директор Baykar Сельчук Байрактар добавил, что производимый возглавляемой им компанией БПЛА Kizilelma может стать кандидатом на роль ведомого для англо-итало-японского истребителя шестого поколения, создаваемого в рамках программы Global Combat Air Programme (GCAP). «Его полезная нагрузка составляет 1,5 тонны, что означает, что он может нести те же боеприпасы, что и истребитель», — заявил руководитель.

В январе 2023-го Байрактар сообщил, что БПЛА Kizilelma совершил второй испытательный полет.

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Страны
Италия
Турция
Компании
Leonardo
Проекты
БПЛА
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