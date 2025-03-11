Пришел ли конец Зеленскому? (Bild, Германия)

Bild: Трамп шантажирует Украину

Украина обречена на провал, заявил Bild один из киевских экспертов. Трамп на стороне Путина, а Зеленский в конечном итоге подпишет то, что захочет от него президент США, считает украинский аналитик.

Пауль Ронцхаймер

Заявления президента США Дональда Трампа в социальных сетях в последние дни заставляют политиков и генералов в Киеве сильно нервничать. Почти каждый день появляются все новые поводы для беспокойства, иногда вполне реальные, но чаще всего представляющие собой отвлекающие маневры, которые в конечном итоге ничего не значат.

Спустя неделю после скандала в Овальном кабинете между Трампом и Владимиром Зеленским можно с уверенностью сказать одно: Трамп шантажирует Украину. Прекращение поставок вооружений может привести к тому, что вскоре возникнут проблемы с использованием системы противовоздушной обороны Patriot американского производства для борьбы с российскими баллистическими ракетами. А из-за того, что Трамп перестал делиться с Украиной некоторыми разведывательными данными, ВСУ испытывают большие проблемы с ведением разведки и могут лишь с трудом поражать цели на территории России, откуда российская армия начинает свои наступательные действия в отношении Украины.

С тех пор как США отрезали Украину от некоторых разведывательных данных, президент России Владимир Путин подвергает бомбардировкам Украину еще больше, чем раньше. Он использует все, что у него есть. Как будут дальше развиваться эти жестокие военные действия? Действительно ли Трамп и Путин объединились? И есть ли вообще у Европы какая-то роль в решении этой проблемы?

Я работаю в Киеве и беседую с политиками, генералами и инсайдерами о возможных четырех сценариях развития событий на ближайшие недели для Зеленского, с которым я уже несколько раз встречался.

"Мы обречены на провал. Трамп на стороне Путина", — заявил в интервью Bild один из экспертов. По его мнению, Зеленский в конечном итоге подпишет то, что захочет от него Трамп. Украинские переговорщики встретятся с американскими уже на следующей неделе. Пока неясно, что именно Трамп потребует от Зеленского в дополнение к сделке по полезным ископаемым.

Справочно: Россия не намерена вести переговоры о территориальных целях СВО, которые теперь даже зафиксированы в российской конституции. Соответственно, Россия объявила Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области российской территорией. Кроме того, Путин не собирается допускать размещения на Украине европейских "миротворческих" войск.

Зеленский остается непреклонным

До сих пор Зеленский до последнего не сообщал, что согласится на жесткие требования Трампа. Кроме того, в настоящее время он очень популярен среди жителей страны: с момента скандала в Овальном кабинете его рейтинги популярности выросли на 10%. "Но это только на первый взгляд, — заявил один из офицеров на Украине изданию BILD. — Что, если фронт действительно рухнет из-за отсутствия помощи со стороны США? Что, если крупные города подвергнутся еще большим атакам из-за отсутствия противовоздушной обороны? Что это будет означать для одобрения действий Зеленского?"

Зеленский, очевидно, надеется выиграть время. Стратегия — увеличение и ускорение помощи из Европы и одновременные переговоры с США. Зеленскому может помочь то, что у Трампа сложится впечатление, что Путин сам не готов к переговорам. В пятницу Трамп впервые пригрозил санкциями против российских банков после ударов по Украине. Однако уже через несколько часов Трамп вновь встал на защиту Путина, заявив, что "доверяет" ему и что переговоры с украинцами будут "гораздо сложнее".

Вполне возможно, что, если Зеленский продолжит занимать жесткую позицию, Трамп окажет на него еще большее давление и, например, потребует вернуть назад все системы вооружений или же отключит спутниковую систему Starlink, которую контролирует Илон Маск. Это было бы катастрофой для украинского фронта. "Трамп говорит, что у нас нет карт, и это действительно так, — отметил источник, — но готов ли американский народ, готовы ли республиканцы к тому, что их страна будет выступать в роли пособника Путина и заставлять гибнуть невинных жителей Украины?"

Зеленский ищет новых союзников

После скандала в Овальном кабинете Зеленский отчаянно пытается быстро получить новую помощь из Европы. Европейцы оказывали много помощи на словах, и в том числе выделяли миллиарды, но не предпринимали решительных действий, которые были бы необходимы. "Если мы исходим из того, что летом на передовой закончатся боеприпасы, то должно было быть принято немедленное решение о налаживании производства в ЕС, намного превышающее то, что мы сейчас имеем", — сообщил в интервью BILD один из экспертов оборонной промышленности.

Кроме государств Европы, вряд ли есть другие, которые можно было бы рассматривать для всесторонней поддержки. Такие страны, как Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ, не хотят ставить под угрозу свои отношения с Россией. Хотя Турция оказывает государственную поддержку, Эрдоган не хочет больше предоставлять помощь оружием. Это означает, что Зеленскому придется полностью полагаться на ЕС и собственное производство, если отношения с США потерпят полный крах, а Трамп не хочет заключать сделку.

Между тем, Россия, похоже, нервничает из-за европейской инициативы. Нападки на президента Франции Эммануэля Макрона ("Наполеона") показывают, что Россия намерена помешать Европе вооружить Украину. Однако Москва явно довольна тем, что между Европой и США нарастает раскол. "Это как раз одна из главных целей Путина, — заявил в интервью BILD один из европейских дипломатов. — Поэтому для России также очень важно, чтобы переговоры по Украине проходили БЕЗ глав европейских правительств".

Зеленский уходит в отставку

В ближайшие месяцы Зеленский может оказаться под мощным давлением, если не будет достигнут прорыв в переговорах и одновременно рухнет фронт. В этом случае существует риск того, что общественные настроения развернутся против него и поставят под сомнение его тактику ведения переговоров. "Для Зеленского сейчас все поставлено на карту", — рассказал BILD эксперт по делам президента Украины.

Для Зеленского все поставлено на карту

До сих пор Зеленский заявлял о своей отставке только в том случае, если Украина вступит в НАТО. Однако и Трамп, и главы других правительств высказывались против вступления Украины в НАТО. Отставка Зеленского может привести к хаосу на Украине, поскольку будет совершенно непонятно, можно ли проводить выборы и как их проводить. Ближайшие доверенные лица Трампа уже несколько недель призывают Зеленского уйти в отставку, а представители США, как говорят, уже встречались с представителями оппозиции.

Согласно опросам, кроме Зеленского есть только один человек, который пользовался бы большой поддержкой населения — Валерий Залужный. Он был уволен Зеленским с поста главнокомандующего украинскими войсками в начале 2024 года и сейчас является послом Украины в Великобритании. Многие на Украине почитают его как героя, особенно за то, что он "защитил" страну в феврале 2022 года.