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Интерфакс-АВН

Глава МИД Ирана отверг возможность переговоров с США в условиях давления

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Аббас Аракчи
Аббас Аракчи.
Источник изображения: yandex.net

Дубай. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с США по ядерной программе "под давлением".

"Мы не будем вести переговоры под давлением и в условиях запугивания. Мы даже не будем рассматривать это...", - написал Аракчи на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что "ядерная энергетическая программа Ирана всегда была и всегда будет исключительно мирной".

"Поэтому в принципе не существует такого понятия, как ее "потенциальная милитаризация"", - подчеркнул министр.

Аракчи добавил, что Иран в настоящее время ведет переговоры с "eвротройкой" (Великобритания, Франция и ФРГ - ИФ), а также с Россией и Китаем.

"Сейчас мы ведем консультации с eвротройкой и отдельно с Россией и Китаем на равноправной основе и при взаимном уважении. Цель состоит в том, чтобы изучить пути укрепления доверия и прозрачности в отношении нашей ядерной энергетической программы в обмен на отмену незаконных санкций", - сообщил он.

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