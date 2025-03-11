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ЦАМТО

Киев открыл доступ к государственным военным технологиям

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Завод «Мотор Сич»
Завод «Мотор Сич».
Источник изображения: belvpo.com

ЦАМТО, 10 марта. Кабмин Украины открыл доступ к государственным военным технологиям, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Герман Сметанин.

Как отмечает "РИА Новости", Г.Сметанин в конце января пожаловался, что из-за недостатка финансирования Киев не сможет использовать свой потенциал в производстве разного вида вооружений, который на 2025 год он оценил в 15-17 млрд. долл.

"Открыт доступ к военным технологиям, принадлежащим государству… Правительство поддержало постановление, нормирующее правила передачи конструкторской документации на украинское оружие различным субъектам хозяйствования для масштабирования ее производства", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Г.Сметанина.

По его словам, если госзаказчик планирует закупить оружие в количестве, превышающем способности государственных предприятий его произвести, то конструкторская документация на его производство должна быть передана другому производителю.

"Постановлением нормирован вопрос сохранения государственной тайны и защиты прав интеллектуальной собственности. Это поможет в большей степени закрывать потребность ВСУ в вооружении и военной технике силами отечественных оборонных предприятий", – добавил Г.Сметанин.

Ранее Г.Сметанин в интервью агентству Блумберг заявил, что Украине необходимо привлечь от 15 до 20 млрд. долл. для наращивания производства вооружений, поскольку украинская экономика, в значительной степени зависящая от иностранной помощи, может финансировать только половину своих потребностей в военном производстве.

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Украина
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