Минобороны Великобритании передан последний вертолет AH-64E "Апач"

ЦАМТО, 10 марта. Минобороны Великобритания официально приняло 50-й новый ударный вертолет AH-64E "Апач" в ходе мероприятия, состоявшегося на предприятии Boeing в Меса (шт.Аризона).

Для приемки машины в США была направлена группа специалистов Организации по закупке и обслуживанию продукции оборонного назначения (Defence Equipment & Support – DE&S) МО Великобритании во главе с директором по вертолетным и беспилотным системам Марком Лэнгриллом.

Согласно планам, 50-й "Апач" останется в США для тестирования программного обеспечения с целью обеспечения расширенного взаимодействия с беспилотными летательными аппаратами (MUM-T), после чего будет доставлен в Великобританию в 2026 году.

После поставки последнего вертолета флот "Апач" ВС Великобритании будет полностью размещен на базе "Уоттишем", а учебный флот – в центре армейской авиации в Мидл-Уоллоп.

AH-64E представляет собой двухдвигательный вертолет с тандемным размещением экипажа. Он может применяться в любое время суток и сложных метеоусловиях. Машина предназначена для поиска и поражения средств ПВО, танков и бронетехники противника. В состав вооружения входят 30-мм автоматическая пушка скорострельностью до 1160 выстр./мин, до 76 70-мм НАР "Гидра" или УР APKWS и до 16 ПТУР "Хеллфайр". Благодаря модернизированной РЛС управления огнем, AH-64E может обнаруживать более 1000 потенциальных целей, классифицировать до 256 из них, отображая 128 экипажу и оперативно определяя 16 наиболее приоритетных угроз.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2015 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Великобритании в рамках программы "Иностранные военные продажи" услуг по модернизации 50 состоящих на вооружении ударных вертолетов WAH-64D к версии AH-64E "Апач Гардиан", а также связанных с контрактом оборудования и услуг общей стоимостью до 3 млрд. долл.

В июле 2016 года МО Великобритании заключило соглашение стоимостью 2,3 млрд. долл. на поставку 50 AH-64E "Апач". В отличие от состоящих на вооружении "Апач", собранных на предприятии AgustaWestland в Йовиле, новые вертолеты производятся в США. МО Великобритании сэкономило средства за счет переноса на новые вертолеты ряда систем с имеющихся WAH-64D, включая модернизированную систему обнаружения и целеуказания/систему ночного видения M-TADS/PNVS (Modernized Target Acquisition Designation Sight/Pilot Night Vision Sensor) и РЛС "Лонгбоу".

В мае 2017 года МО США заключило с компанией Boeing первое соглашение стоимостью 488,076 млн. долл. на восстановление и модернизацию 38 вертолетов WAH-64D ВС Великобритании к версии AH-64E "Апач Гардиан", поставку трех тренажеров и связанных запчастей. Поставка еще 12 вертолетов осуществлена в рамках объявленного Boeing 26 декабря 2019 года контракта на модернизацию 47 AH-64E для трех зарубежных заказчиков (Великобритания, ОАЭ и Нидерланды).

Первая пара новых AH-64E "Апач" была поставлена на авиабазу "Уоттишем" в ноябре 2020 года. AH-64E достигли начальной готовности к боевому применению в мае 2023 года. Поставку всех машин планировалось завершить в 2024 году, но из-за проблем с логистикой сроки были продлены еще на год.

По информации Jane's Defence Weekly, новые вертолеты будут применяться в составе 3-го и 4-го полков армейской авиации ВС Великобритании. На сегодняшний день 662-я и 663-я эскадрильи 3-го полка полностью подготовлены применению AH-64E, а 664-я и 656-я эскадрильи 4-го полка завершат подготовку к концу 2025 года.

В составе 3-го и 4-го полков на базе Уоттишем будут размещаться 32 вертолета АН-64Е, 12 AH-64E будут дислоцироваться на учебной базе Мидл-Уоллоп (графство Хэмпшир). Еще шесть вертолетов будут использованы для организации цикла технического обслуживания.