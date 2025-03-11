«Купол Донбасса» за неделю перехватил 223 беспилотника ВСУ над ДНР

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю перехватила и уничтожила 223 цели над Донецком и Макеевкой. Об этом в понедельник, 10 марта, сообщил штаб обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Благодаря слаженной работе наших защитников и своевременной реакции граждан оперативно выявлены места падения беспилотников. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено», — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что на территории жилого квартала Советского района Макеевки был подавлен ударный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Switchblade-600 американского производства. Также вблизи Куйбышевского района Донецка подавлен беспилотник самолетного типа, который осуществлял разведку местности для выявления расчетов ПВО.

Все цели были успешно ликвидированы.

5 марта «Купол Донбасса» предотвратил атаку украинского дрона на Макеевку в ДНР. Уточняется, что система перехватила ударный беспилотник Switchblade-600 на территории жилого квартала Советского района города. БПЛА упал на частное нежилое здание. Как отметили в штабе обороны ДНР, взрывотехники с помощью специальных технических средств обезвредили дрон и изъяли боевой заряд для последующего уничтожения на полигоне.