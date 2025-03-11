В иранском порту Чехбехар начались совместные учения РФ, КНР и Ирана

Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана «Морской пояс безопасности — 2025» стартовали в иранском порту Чехбехар. Об этом в понедельник, 10 марта, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

В учении участвуют отряды кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России, Военно-морских сил (ВМС) Ирана и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Российскую сторону представляют корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота.

«После проведения церемонии открытия, в которой кроме экипажей кораблей ВМФ России, ВМС Армии Ирана и ВМС НОАК принимали участие делегации из еще более чем 10 стран-наблюдателей, состоялся брифинг по предстоящей морской фазе учения», — сообщило ведомство.

Уточняется, что экипажи будут практиковаться в освобождении захваченных судов, в поиске и спасении на море и отработают артиллерийскую стрельбу по целям. Учения будут проводиться в северной части Индийского океана в течение нескольких дней.

В департаменте добавили, что международное военно-морское учение «Морской пояс безопасности — 2025» проводится в седьмой раз. Как указано, цели учения заключаются в обеспечении морской безопасности, противодействии пиратству и терроризму на море, а также в охране морских коммуникаций.

В начале февраля в городе Денпасар на острове Бали Республики Индонезия состоялось открытие многосторонних военно-морских учений «Комодо-2025» с участием кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России. Российскую делегацию возглавил заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирал Владимир Воробьев. Финальный этап учений «Комодо-2025» прошел в Тихом океане у берегов Индонезии в конце февраля.