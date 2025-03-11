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Интерфакс-АВН

Трамп: США и Украина почти договорились о возобновлении передачи разведданных

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон почти договорился с Киевом о возобновлении передачи разведданных.

"Мы почти договорились", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Трамп предположил, что Украина согласится на подписание сделки об участии американской стороны в добыче полезных ископаемых на Украине.

"Я думаю, они подпишут сделку по добыче полезных ископаемых", - сказал президент США.

При этом он отметил, что на данный момент Киев не продемонстрировал свое стремление к миру в той степени, в какой должен.

Между тем издание Financial Times сообщает, что на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии Киев попытается убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку, убедив Трампа, что президент Украины Владимир Зеленский хочет скорейшего прекращения конфликта с Россией.

Официальные лица, проинформированные о подготовке к переговорам, заявили, что Киев намерен предложить России "частичное прекращение огня" в том, что касается ударов БПЛА и ракет дальнего радиуса действия, а также боевых действий в Черном море "в надежде, что ход переговоров приведет к тому, что Вашингтон отменит свое решение о приостановке обмена разведданными и поставок вооружений".

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Страны
Россия
Саудовская Аравия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
БПЛА
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