Глава "Веткона" рассказал о работе организации

Соболев: Веткон внес немалый вклад в обучение молодых контрразведчиков

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российская общественная организация ветеранов контрразведки "Веткон" за четверть века своей работы внесла немалый вклад в профессиональное обучение молодых отечественных контрразведчиков и популяризацию работы контрразведки, рассказал РИА Новости руководитель "Веткона", бывший первый заместитель директора ФСБ России, бывший заместитель секретаря Совета безопасности РФ Валентин Соболев.

"Веткон" была образована 10 марта 2000 года.

"В начале 2000 года группа ветеранов Второго Главного управления КГБ СССР (контрразведка) во главе с его бывшим начальником, поистине легендарным контрразведчиком генерал-полковником Григорием Федоровичем Григоренко (его целые поколения сотрудников органов госбезопасности с гордостью называют своим учителем), решила создать общественную организацию ветеранов-контрразведчиков", - рассказал Соболев.

По его словам, целью новой организации было объединить усилия и профессиональный опыт ветеранов Второго главка КГБ, чтобы содействовать руководству Федеральной службы безопасности в решении задач по патриотическому воспитанию и профессиональному обучению молодых сотрудников, помогать в популяризации работы ФСБ в обществе, а также оказывать социальную и иную помощь нуждающимся ветеранам и членам их семей.

"Те задумки ветеранов нашли полное понимание и поддержку у руководства ФСБ России. И в дальнейшем мы всегда ощущали, и сейчас чувствуем его конструктивную помощь в построении и организации практической работы "Веткона". И мы высказываем нашу искреннюю благодарность за постоянную помощь и поддержку", - сказал Соболев.

По его словам, за 25 лет сделано очень многое, и членам "Веткона" есть чем гордиться.

"Что касается нашего содействия патриотическому воспитанию и профессиональной подготовке слушателей Академии ФСБ, будущих контрразведчиков, то речь идет о том, чтобы уже полученные молодежью теоретические знания дополнялись оперативным и жизненным опытом настоящих профессионалов. Эти живые примеры члены "Веткона" приводят непосредственно на таких встречах. Мы обсуждаем интересующие их вопросы и видим не просто неподдельный интерес, но настоящую потребность в получении таких знаний. Причем должен сказать, что "ветконовцы" выступают и перед кадетами московских школ – те тоже с большим интересом слушают рассказы ветеранов-контрразведчиков об их службе", - сказал руководитель "Веткона".

Он добавил, что "Веткон" также уделяет много внимания укреплению положительного образа российской контрразведки, в том числе за рубежом.

"Не менее важное направление работы "Веткона" - организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление положительного образа российской контрразведки – как в нашей стране, так и за рубежом, рассказы о ее выдающихся сотрудниках и операциях прошлых лет, развенчание всяких выдумок и откровенной лжи об отечественных органах госбезопасности", - добавил Соболев.

В частности, за эти четверть века при участии членов "Веткона" были подготовлены показанные затем на центральных телеканалах России документальные фильмы из циклов "Следствие ведет КГБ", "Легенды госбезопасности", "Секретная папка". Эти фильмы многократно повторялись на экране - и с неизменным успехом у аудитории, отметил Соболев.

Среди главных героев этих фильмов – Петр Федотов, начальник советской контрразведки времен Великой Отечественной войны; Григорий Григоренко, выдающийся работник советских спецслужб, которых в 1970-1983 годах (дольше чем кто-либо другой) возглавлял отечественную контрразведку; "гроза ЦРУ", руководитель американского отдела контрразведки КГБ Рэм Красильников, Виталий Бояров, Федор Щербак, Михаил Дедюхин, Алексей Пушкаренко, Сергей Федосеев.

"Деятельность "Веткона" получает положительную оценку руководства ФСБ. Но, безусловно, наша организация не стоит на месте и постоянно ищет новые формы своей деятельности. Главные задачи "Веткона" на ближайшую перспективу – повышать уровень и качество работы, содействуя руководству Федеральной службы безопасности по патриотическому воспитанию молодых сотрудников, искать и внедрять новые, более эффективные формы и методы ветеранской работы, вовлекать ветеранов контрразведки в активную жизнь "Веткона", увеличивать численность организации. Уверен, что все мы вместе будем не просто сохранять, но и преумножать славные традиции нашего коллектива", - отметил Соболев.