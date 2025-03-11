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Вестник Мордовии

Практически целый М1А1 SA Abrams захвачен в Курском приграничье

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Возможно, самый хорошо сохранившийся экземпляр американского основного боевого танка М1А1 SA Abrams захвачен в Курском приграничье.

В телеграм-канале военкора "Комсомольской правды" Александра Коца размещены видеокадры буксировки заокеанской гусеничной бронемашины.


Видео: Kotsnews


Видно, что российская бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1М без напряжения тянет за собой 61-тонный вражеский танк, имеющий кроме штатной бортовой динамической защиты ARAT (Abrams Reactive Armor Tiles) еще и разработанный в Советском Союзе навесной "Контакт-1", создававшийся в 80-е годы для Т-64БВ, Т-72Б и Т-80БВ.

Как можно увидеть в ролике, расположенная на крыше башни 12,7-мм дистанционно-управляемая пулеметная установка SCWS командира также не пострадала.

Сообщается, что этот экземпляр две недели назад был обездвижен ударами дронов - камикадзе, а сейчас из района Николаевки его отбуксировали воины-мотострелки 22-го МСП.

М1А1 SA Abrams и раньше неоднократно "трофеились" нашими подразделениями, всего, по разным подсчетам, у формирований киевского режима осталось менее десятка таких танков из 31, поставленного в 2023 году.

Австралийцы обещали вэсэушникам восполнить потери своими списанными образцами, но когда это произойдет, неизвестно, и, учитывая нынешние политические реалии, состоится ли такая передача вообще.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Продукция
M1 Abrams
БРЭМ-1
Т-72
Т-72Б
Т-80
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