ВСУ не так однозначно: способен ли ЕС заменить американские поставки оружия Киеву

И чего лишаются украинские войска без поддержки США

«Хаймарсы», «Абрамсы» и распиаренные киевским руководством «Джавелины». А также патроны, гранаты и много чего еще, включая средства связи, медоборудование и снаряжение. Всего этого в один момент лишились ВСУ после объявления о прекращении поставок Украине вооружений и военной техники из США. Сейчас Киев лихорадочно ищет возможности восполнить нанесенный ему урон в Европе, но пока дальше ответных заверений в тотальной поддержке и бескорыстной дружбе дело не идет. В том, каких типов вооружений лишаются украинские военные, как теперь будут обстоять дела с их информационным обеспечением и готовы ли страны ЕС заменить Америку, разбирались «Известия».

Каких вооружений и боеприпасов лишилась Украина

Что же именно поставляли Соединенные Штаты ВСУ? Если проанализировать последнюю крупную поставку вооружений и военной техники, о которой было объявлено 30 декабря прошлого года, мы увидим весьма внушительный список. Это управляемые ракеты GMLRS для ракетных комплексов HIMARS и MLRS, зенитные ракеты для комплексов NASAMS, ракеты для переносных зенитных комплексов Stinger, боеприпасы для старинных ЗРК Hawk и дронов, а также различные беспилотные авиакомплексы.

Фото: Global Look Press/Mauricio Campino Источник изображения: iz.ru

Кроме того, в перечень вошли противорадиолокационные ракеты HARM для вооружения самолетов, авиационное управляемое вооружение класса «воздух – земля», артиллерийские снаряды калибров 105 и 155 мм, противотанковые управляемые ракеты TOW и Javelin, гранатометы, стрелковое оружие, ручные гранаты, патроны, средства связи, медицинское оборудование, обмундирование и снаряжение. Ежемесячно США поставляли подобного снаряжения и имущества на сотни миллионов долларов. Всего за три года боевых действий Штаты передали не менее 70 пакетов подобной помощи.

Фото: AP/Senior Airman Stephani Barge Источник изображения: iz.ru

Фактически США снабжали Украину боеприпасами для ракетных систем и артиллерии, а также авиационными ударными системами. Кроме того, на долю американских поставок пришлось некоторое количество тяжелой военной техники. Но, как ни странно, на этом направлении вклад европейских стран НАТО может оказаться более внушительным. Например, США передали украинцам 31 танк М-1 «Абрамс», а также несколько десятков отремонтированных советских танков Т-72. В то время как европейцы поставили десятки современных «Леопардов-2», около 200 модернизированных танков «Леопард-1» и сотни танков советского и постсоветского производства, включая их достаточно экзотические модификации из Восточной Европы.

Фото: AP/Stephani Barge Источник изображения: iz.ru

Похожая ситуация и с бронированной наземной техникой — боевыми машинами пехоты, бронетранспортерами и другими видами машин. США вели поставку БМП «Брэдли» и бронетранспортеров «Страйкер», а также широкого ассортимента бронированных автомобилей повышенной проходимости. В общей сложности — не менее 300 единиц. Из Европы же было поставлено более 1000 экземпляров самых разных типов — от советских БТР и БМП до более-менее современных европейских боевых машин типа шведских CV90 и другой бронированной техники.

Безусловное лидерство за Соединенными Штатами в поставках реактивных систем залпового огня типа HIMARS и MLRS. И, конечно, по ракетам для них. Вероятно, это и есть основная и главная потеря ВСУ. Сюда же можно добавить переносные противотанковые ракетные комплексы вкупе с ПЗРК Stinger. Это весьма ощутимо. Отдельно надо рассматривать ЗРК Patriot — и сами комплексы, и ракеты к ним ВСУ получали от разных государств. Конечно, такие поставки были согласованы с США, но, вероятно, они могут быть продолжены — именно из третьих стран. Сами американцы, похоже, поставлять такого рода боеприпасы пока не собираются.

Как скажется на ВСУ прекращение передачи разведданных от США

Следом за новостью про ограничения поставок вооружений из США пришло сообщение о прекращении передачи Украине развединформации. Позже об остановке сотрудничества объявил и частный американский сервис MAXAR.

Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov Источник изображения: iz.ru

И это значит, что у ВСУ серьезные проблемы — по киевским оценкам, до 80% разведывательной информации (а скорее всего, больше) Киев получает из-за рубежа. Доля США в этом информпотоке велика — точно больше половины. Причем США предоставляли Украине фото- и видеоматериалы (в том числе в реальном времени), данные радиотехнической разведки и разведаналитики, которая построена на сырых разведданных и предназначалась для американских военных и партнеров по НАТО. Также США могли делиться данными спутниковой разведки и информацией с дронов, самолетов и из других источников. Иными словами, ВСУ были фактически подключены к информационным системам НАТО.

Теперь украинской армии надо перестраиваться на исключительно европейские и собственные источники информации. Это сама по себе проблема. Видимо, была надежда на коммерческие источники, но тот же MAXAR уже объявляет о вводе ограничений. Его можно заменить французскими и другими сервисами, но вполне вероятно, что они окажутся менее оперативными и с другим качеством.

Фото: REUTERS/Inna Varenytsia Источник изображения: iz.ru

Но самое интересное, как всегда, на полях. Ракетные системы HIMARS замечательные и высокоточные до тех пор, пока получают информацию о целях в определенном стандарте и по «родным» протоколам — которыми владеют США. И теперь совершенно непонятно, как ВСУ смогут с высокой точностью применять ракеты GMLRS и ATACMS? Видимо, будут использовать по старинке — без всякой цифровой привязки, что, безусловно, приведет к резкому снижению точности ударов.

Смогут ли европейские страны НАТО заменить США? Здесь встает вопрос соответствия действий европолитиков и их же слов. Если лидеры ЕС действительно захотят приложить усилия и вложиться в формирование собственных запасов вооружений и боеприпасов, в принципе заместить американские поставки возможно, хоть и небыстро. Но это потребует кардинального изменения отношения к военному производству. И тут главный вопрос: а надо ли это простому среднему европейцу? Готов ли он делиться своими ресурсами с Незалежной? А главное, ради чего?

Дмитрий Корнев