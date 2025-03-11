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Алаудинов назвал исторической операцией «бросок через трубу» в Курской области

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Алаудинов назвал исторической операцией «бросок через трубу» в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 9 марта опубликовал момент напутствия и подготовки бойцов к исторической операции «бросок через трубу». В ходе беседы с бойцами он отметил, что мужчина имеет право на страх, но герой обязан перебороть его вместе с болью и идти дальше, выполняя задачу.


«Когда мы выполним эту задачу, полностью поменяется ход этого конфликта. <…> У меня к вам просьба максимально подготовиться, сделать всё для того, чтобы у нас с вами расчет был на пять суток», — напутствовал он бойцам.

Уточняется, что штурмовая группа «Аида» и связисты группы «Тимсо» поставленные задачи выполнили на высочайшем уровне — профессионально и эффективно.

Как подчеркнул Алаудинов, уникальная операция по многокилометровому подземному заходу в Суджу в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) войдет не только в учебные пособия для спецслужб, но и в учебники истории России как событие, блестяще продемонстрировавшее бесстрашный дух и гранитную решительность российских бойцов.

Группировка войск «Север» освободила Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области ранее в этот день.

Также 9 марта Минобороны России сообщило, что бойцы армии РФ взяли под контроль село Лебедевка в курском приграничье и хутор Новенькое в Сумской области.

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