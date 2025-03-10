Украина подписала меморандум с производителем системы ПВО IRIS-T

Эта система "является важной частью противовоздушного щита" страны, отметили в украинском Минобороны

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал меморандум о взаимопонимании с германской компанией Diehl Defence - производителем системы ПВО Iris-T. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

"Подписали меморандум о взаимопонимании с компанией Diehl Defence - производителем системы IRIS-T, которая является важной частью противовоздушного щита Украины. Подписанный документ открывает путь к крупным индустриальным проектам, которые позволят усилить способности ПВО", - говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что меморандум предусматривает увеличение поставок ракет и систем противовоздушной обороны втрое. Когда будет подписано юридически обязывающее соглашение, в какие сроки будут осуществляться поставки и во сколько они обойдутся, в министерстве не сообщили.

Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. Она оказывает Украине помощь с 2022 года. Среди переданного вооружения - системы ПВО Iris-T, танки Leopard 1 и Leopard 2, реактивные системы залпового огня MARS II, заправочные машины Zetros, танковые мостоукладчики Biber, зенитные ракетные комплексы Patriot, танки для разминирования Wisent 1, разведывательные беспилотники Vector.

По информации правительства ФРГ, страна выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в ближайшие годы в размере примерно €28 млрд. Из них, по сведениям Института мировой экономики на декабрь 2024 года, перечислены €12,6 млрд.