Войти
ТАСС

Украина подписала меморандум с производителем системы ПВО IRIS-T

487
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Эта система "является важной частью противовоздушного щита" страны, отметили в украинском Минобороны

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал меморандум о взаимопонимании с германской компанией Diehl Defence - производителем системы ПВО Iris-T. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

"Подписали меморандум о взаимопонимании с компанией Diehl Defence - производителем системы IRIS-T, которая является важной частью противовоздушного щита Украины. Подписанный документ открывает путь к крупным индустриальным проектам, которые позволят усилить способности ПВО", - говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что меморандум предусматривает увеличение поставок ракет и систем противовоздушной обороны втрое. Когда будет подписано юридически обязывающее соглашение, в какие сроки будут осуществляться поставки и во сколько они обойдутся, в министерстве не сообщили.

Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. Она оказывает Украине помощь с 2022 года. Среди переданного вооружения - системы ПВО Iris-T, танки Leopard 1 и Leopard 2, реактивные системы залпового огня MARS II, заправочные машины Zetros, танковые мостоукладчики Biber, зенитные ракетные комплексы Patriot, танки для разминирования Wisent 1, разведывательные беспилотники Vector.

По информации правительства ФРГ, страна выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в ближайшие годы в размере примерно €28 млрд. Из них, по сведениям Института мировой экономики на декабрь 2024 года, перечислены €12,6 млрд. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 20:05
  • 7963
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.03 19:45
  • 518
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 10.03 15:53
  • 9
Макрон счел неприемлемым требование России демилитаризовать Украину
  • 10.03 13:57
  • 1
Франция объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи за счёт доходов от замороженных российских активов
  • 10.03 13:47
  • 2
В Польше планируют ввести всеобщую обязательную военную подготовку
  • 10.03 13:16
  • 1
Зарубежные заказчики проявляют интерес к уникальной российской снайперской винтовке ВКС
  • 10.03 13:07
  • 1
Без поддержки США оборона Европы рискует “схлопнуться” за несколько недел (Bloomberg, США)
  • 10.03 13:03
  • 1
«Отец всех мангалов»: в зоне СВО замечена самая защищённая «Мотолыга»
  • 10.03 12:49
  • 1
Леденящие душу фото. Военный корабль Путина проходит через Ла-Манш и готовится к атаке… под прицелом королевского фрегата (The Sun, Великобритания)
  • 10.03 12:19
  • 8601
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.03 10:29
  • 1
Трамп продолжает давить на Украину, а Путин, похоже, готов к перемирию (Bloomberg, США)
  • 10.03 10:12
  • 1
Россия призывает Великобританию не отправлять войска на Украину – грозное предупреждение для НАТО (Daily Express, Великобритания)
  • 10.03 09:51
  • 1
"Европе и Украине надо готовиться к худшему сценарию". Лукаш Адамски комментирует для Haqqin.az (Haqqin.az, Азербайджан)
  • 10.03 08:00
  • 3
Британский большой подводный дрон приступит к испытаниям в апреле
  • 10.03 02:36
  • 9
О готовности Зеленского/бандеровщины к миру.