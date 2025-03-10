Трамп: Байден не хотел заниматься судьбами застрявших на МКС астронавтов

Президент США добавил, что одной из целей его космической программы будет полет к Марсу

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественника Джо Байдена не заботила проблема возвращения на Землю астронавтов НАСА Барри Юджина Уилмора и Суниту Уильямс, миссия которых на Международной космической станции (МКС) должна была завершиться в июне 2024 года.

"Один из вопросов, которые я должен решить - это возвращение двух астронавтов. Это очень важно. Они находятся там [на МКС] уже долгое время, а Байден не хотел [заниматься этой проблемой]", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Американский лидер добавил, что одной из целей его космической программы будет полет к Марсу, но отметил, что это не является приоритетной задачей. "Есть большая заинтересованность в том, чтобы отправиться к Марсу. Занимает ли это первое место в списке моих целей? Нет. Но это было бы замечательным достижением", - отметил Трамп.

Астронавты прибыли на МКС на корабле Starliner, который 5 июня 2024 года был запущен корпорацией Boeing, это был ее первый пилотируемый запуск к космической станции. Первоначально планировалось, что Уилмор и Уильямс пробудут на орбите до 18 июня. Позднее из-за неисправности корабля, связанной с отказом нескольких маневровых двигателей при стыковке, сроки возвращения были сдвинуты сначала на 26 июня, а затем на неопределенный срок. В итоге НАСА приняло решение, что астронавты вернутся на Землю в составе миссии Crew-9 компании SpaceX весной 2025 года.