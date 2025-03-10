Рубио: Украина проиграла бы в конфликте без Starlink

По словам госсекретаря США, Вашингтон не будет отключать Киев от системы связи

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты не собираются отключать Украину от спутниковой системы связи Starlink, без которой Киев проиграл бы в конфликте. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X.

Он прокомментировал сообщение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который утверждал, что министерство цифровизации его страны "платит за Starlink для Украины порядка $50 млн в год", и подверг критике владеющую Starlink компанию SpaceX за готовность отключить Киев от системы. "Просто выдумываете. Никто не угрожал отрезать Украину от Starlink. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну, а русские сейчас были бы на границе с Польшей", - подчеркнул американский госсекретарь.

Ранее Илон Маск заявил, что Starlink является костяком украинской армии и в случае ее отключения вся линия фронта Украины рухнет. Он также заявил, что его возмущает многолетнее "побоище в патовой ситуации", в котором, по его словам, Украина в любом случае проиграет.