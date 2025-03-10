В украинской обороне образовалась брешь размером с Америку (The Wall Street Journal, США)

WSJ: остановка американской помощи Украине будет иметь накопительный эффект

Поначалу последствия приостановки американской помощи Украине покажутся скромными, пишет WSJ. Но со временем эффект будет накапливаться. Нехватка боеприпасов, износ орудий и отсутствие разведданных окончательно подорвут боевой дух ВСУ, указывают эксперты.

Джеймс Марсон

Алистер Макдоналд

Майкл Гордон

Киев, Украина — Летом 2022 года российская армия решительно продвигалась вперед на северо-востоке Украины, однако США перевесили чашу весов, предоставив Киеву новое оружие и важную разведывательную информацию о поле боя.

Поставленные США гаубицы M777 превосходной точности и большой дальности нанесли ответный удар по российской артиллерии, в основном советской разработки. Затем американская разведка сообщила украинским генералам, что Россия перебросила несколько батальонов на другой фронт. Точные удары ракетной артиллерии американского производства поразили топливные и оружейные склады противника, оставив российскую армию без снабжения. Последовало стремительное контрнаступление ВСУ, в результате которого были отбиты десятки городов.

Сегодня российские военные снова продвигаются вперед, однако администрация Трампа прекратила поставки оружия и свернула обмен разведданными, которые за три года внесли решающий вклад в сопротивление Украины спецоперации огромного соседа, унесшей десятки тысяч жизней и разрушившей десятки городов.

Поначалу последствия остановки помощи, которую американские чиновники назвали лишь временной паузой, призванной усадить президента Украины Владимира Зеленского за стол переговоров с Россией, будут весьма скромными. Но со временем эффект будет лишь накапливаться: арсеналы американских боеприпасов на Украине истощаются, а системы вооружения нельзя будет ни починить, ни заменить, заявили официальные лица и аналитики.

Самым непосредственным образом скажется недостаток разведданных: это ограничит возможность Украины наносить точные дальние удары и уничтожать российские войска и технику до того, как они достигнут поля боя. В пятницу компания Maxar Technologies заявила, что США лишили Украину доступа к спутниковым снимкам по правительственной программе, — их ВСУ использовали для подготовки и проведения операций, в частности с использованием беспилотников-камикадзе.

Нехватка свежих поставок вооружений скажется позднее, но ее эффект будет более масштабным. Сокращающийся запас ракет ПВО большой дальности помешает Украине перехватывать российские баллистические ракеты над городами. А дефицит запчастей чреват тем, что наиболее эффективные боевые машины пехоты и гаубицы выйдут из строя. Хотя утомленные солдаты на передовой встретили дурные вести стоически, боевой дух наверняка пострадает: прекращение поддержки со стороны главного спонсора Украины подорвет уверенность в будущем.

“Будет кумулятивный эффект, который будет лишь усугубляться”, — сказал американский чиновник.

“Россия использует ракеты и оружие со всего мира, от Северной Кореи до Ирана (использование Россией зарубежной военной помощи не подтверждается официальными источниками. — Прим. ИноСМИ), и обстреливает Украину со всех направлений. Мы же ограничили Киев в использовании нашего оружия для ответного огня”, — сказал генерал ВВС в отставке Филип Бридлав, бывший главный командующий НАТО с 2013 по 2016 год и ярый сторонник Украины.

Во вторник в Саудовской Аравии высокопоставленные официальные лица США встретятся с украинскими коллегами, чтобы заложить основу для мирных переговоров между Украиной и Россией. Это повышает вероятность, что пауза скоро закончится и помощь снова начнет поступать.

Лидеры в Киеве заявили, что Украина продолжит борьбу при любых обстоятельствах. Администрация Байдена нарастила поставки боеприпасов перед инаугурацией Трампа, предвидя дальнейшее их прекращение. Более половины своего оружия, включая беспилотники, которые уже переписали правила игры на поле боя, Украина производит сама. Члены Европейского союза, чей совокупный вклад вместе с Великобританией сопоставим с военной поддержкой США, встретились в четверг, чтобы договориться о резком увеличении военных расходов — это позволит им расширить поддержку Украины.

“Сейчас не 2022 год, — сказал Зеленский в видеообращении во вторник. — Сейчас наша стойкость выше. У нас есть средства защиты”.

Кремль приветствовал паузу в поставках США. Для него она пришлась как нельзя более кстати: за последние недели Украина значительно замедлила российское продвижение. Президент России Владимир Путин далек от своей конечной цели покорить Украину (реальные цели СВО многократно озвучивались российскими официальными лицами. — Прим. ИноСМИ) и никак не может выполнить даже краткосрочной задачи занять две самых восточных области Украины.

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По словам осведомленного источника, на США приходится более половины иностранных поставок ключевых 155-мм артиллерийских снарядов для ВСУ. И даже с американскими снарядами Украина в настоящее дает лишь один залп на каждый три российских, сообщил источник.

“Мы и так в неравном положении с Россией по вооружению и боеприпасам, — сказал командующий батареей M777 лейтенант ВСУ Дмитрий Янок. — Если США окончательно прекратят поставки боеприпасов, ситуация станет еще хуже”.

Военный аналитик из Вены Франц-Штефан Гади допускает возможность тактического отступления в ряде районов, хотя в целом убежден, что в ближайшей перспективе фронт выстоит.

“В целом это не катастрофично, — сказал он. — Зависимость от США в 2025 году намного меньше, чем в 2022 или 2023 году”.

Однако ВСУ по-прежнему сильно зависят от США в поставках ракет и снарядов для точных ударов по российским позициям. В 2022 году США предоставили Украине высокомобильные системы залпового огня HIMARS, которые могут запускать управляемые ракеты GMLRS с дальностью стрельбы около 70 километров. <…> Нехватка именно этих ракет, пожалуй, окажется для Украины самой болезненной, а за ними следуют артиллерийские снаряды и ракеты ПВО, сказал бывший высокопоставленный американский чиновник, причастный к поставкам на Украину.

HIMARS также запускают более дальнобойные ракеты ATACMS с радиусом поражения до 305 километров. <…> Эти удары несколько облегчили натиск на передовой, поскольку они сокращают противнику скорость и масштабы переброски техники и личного состава на поле боя.

“Если они не смогут измотать русских до того, как они войдут в зону боевых действий, это лишь усложнит задачу их армии. Они должны иметь возможность убивать русских прицельно и на расстоянии”, — сказал бывший командующий НАТО Бридлав.

В ходе стремительной операции по захвату плацдарма в Курской области прошлой осенью Украина использовала ракеты GMLRS для удара по спешащей на подмогу колонне российской бронетехники, а также по мостам, чтобы перерезать снабжение на передовой.

Для дальних ударов также требуются разведданные США, которые помогают верно определить цель и ее местоположение, поэтому их отсутствие скажется гораздо раньше, чем закончатся боеприпасы.

В конце прошлого года на Украине уже заканчивались ATACMS.

“Мы не видели ни одного подтвержденного удара ATACMS по России с момента инаугурации Дональда Трампа”, — отметил аналитик вашингтонского Института изучения войны Джордж Баррос.

Утрата американских боеприпасов будет усугубляться постепенным износом уже поставленных орудий, если их не удастся отремонтировать и нечем будет заменить.

Гаубица M777, разработанная для армии США в 1980-х годах, стала любимым оружием украинских артиллеристов, сказал заместитель командующего ракетными и артиллерийскими войсками Украины полковник Сергей Мусиенко. Она обеспечивает украинским артиллеристам преимущество перед противником не только в дальности (до 30 километров против 25 у советской артиллерии), но и в точности, подчеркнул Мусиенко.

Украина использовала советскую артиллерию, пока не получила первые 12 M777, перебросив их под северо-восточный город Изюм в июне 2022 года. “Мы сразу ощутили преимущество”, — сказал Мусиенко, чей боевой опыт восходит еще к 2014 году.

В общей сложности Украина получила порядка 180 единиц M777 — больше, чем любой другой артиллерии. Все, кроме примерно десятка, поступили из США.

Эти гаубицы разрабатывались и совместно производились в Великобритании, однако создавались специально для армии США, поэтому его производителю, BAE Systems, необходимо одобрение Вашингтона для продажи оружия и запчастей за границу.

Позднее европейские страны отправили собственные гаубицы, более современные, дальнобойные и скорострельные. Кроме того, они были самоходные и могли уходить от встречного огня после залпа быстрее, чем буксируемые M777.

Но многие украинцы по-прежнему предпочитали M777, потому что они были просты в эксплуатации, редко ломались, а в случае повреждения легко ремонтировались. Среди самоходной артиллерии украинцам нравится M109 американского производства, потому что ее башня обеспечивает хорошую защиту. По словам одного украинского чиновника, M777 в среднем выбывают с поля боя для ремонта вдвое реже, чем более современные самоходные артиллерийские установки.

Нехватка запчастей также может в итоге убрать с поля боя излюбленные боевые машины пехоты украинцев. Устаревшие, но высокомобильные БМП Bradley оперативно перебрасывают личный состав на линию фронта и обратно, защищая его от беспилотников и управляемых ракет.

США поставили более 300 Bradley, которые больше не производятся. В прошлом году официальные лица США заявили, что намеревались предоставить для отправленной техники запчастей на три месяца.

Украинские механики уже научились изготавливать собственные запчасти. На одной ремонтной базе почти 20% деталей для ремонта поврежденных M777, включая шланги и ряд датчиков, были отечественного производства.

Однако это не всегда работает. Так, M777 изготовлен из титана — сверхлегкого металла, который трудно сваривать и который не всегда доступен. Немецкие чиновники заявили, что попытки Украины использовать на танках и гаубицах детали иностранного производства нередко заканчивались еще бóльшим повреждением.

Даже с поставками из США капитану 47-й бригады ВСУ Александру Ширшину не всегда хватало запчастей для Bradley. По его словам, Bradley — лучшая боевая машина пехоты из всех, с которыми ему довелось работать, и будет очень досадно, если они выйдут из строя. Как бы то ни было, их отсутствие не будет фатальным для Украины. “У нас есть и другие средства”, — сказал он.

Помимо традиционного оружия, США производят и часть сложнейшей военной техники для нужд Украины. Значительную часть ПВО Украины ближнего и среднего радиуса действия поставила Европа. Но в настоящее время у Старого света нет ничего, что могло бы сравниться с американской системой Patriot в уничтожении крупных российских баллистических и гиперзвуковых ракет, против которых мало средств защиты.

Успехи Patriot отразились в данных украинского правительства. Как сообщают украинские ВВС, с октября 2023 года по ноябрь прошлого года Украина сбила лишь 10% баллистических ракет. Однако ракеты, выпущенные по Киеву, который прикрывает минимум одна батарея Patriot, обычно перехватывались.

“Все хотят заполучить Patriot”, — сказал командующий ПВО на юге Украины Виктор Петришин. Сам он пользуется советской системой С-300, которая сбивает российские беспилотники, ракеты и самолеты.

Сегодня на Украине действует около пяти батарей Patriot, три из которых поставили из США. Главная головная боль Киева на данном этапе — пополнить запас ракет американского производства.

“Их и прежде не хватало”, — посетовал научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Ник Рейнольдс. “Это подвергнет ключевую национальную инфраструктуру Украины и население еще большему риску”, — объяснил он. На электросеть Украины обрушиваются удары на протяжении почти всего конфликта. В результате частых отключений электроэнергии страдает и экономика страны.

Осознав масштаб проблемы, Франция и Италия поставили систему противоракетной обороны Samp/T, которая разрабатывалась для перехвата баллистических ракет. Однако после прибытия на Украину ее программное обеспечение дало сбой, и система не справилась с поставленной задачей, сообщили осведомленные источники. По их словам, вскоре на Украине также закончились и ракеты Aster для Samp/T.

Представитель совместного производства Eurosam от комментариев отказался.

Отключение разведданных также лишит Украину раннего оповещения о ракетных ударах, благодаря которым ПВО успешно сбивало ракеты противника.

По данным украинских ВВС, в пятницу утром Россия провела масштабный обстрел украинских городов, выпустив в общей сложности 67 ракеты и 194 ударных беспилотника. Большинство из них были перехвачены, заявили ВВС, однако официальные лица сообщили о повреждении объектов электроэнергетики и газового хозяйства. Утром в субботу Россия ударила по городу Доброполье на востоке страны двумя баллистическими ракетами, сообщили украинские официальные лица.

Еще одна ключевая нелетальная американская технология в помощь Украине — это спутниковая интернет-служба Starlink, разработанная компанией SpaceX Илона Маска. Starlink по-прежнему обеспечивает эффективную и безопасную связь между личным составом и командирами и позволяет обмениваться данными с беспилотников, корректируя артиллерийский огонь.

Сторонники Украины поставили в Киев тысячи терминалов Starlink. Однако SpaceX и Маск, который теперь занял руководящую должность в правительстве США и всё жестче критикует Киев, могут лишить Украину своих услуг.

Тем временем Украина опирается на собственные изобретения. Украинские компании производят беспилотники, которые достигают выбранной оператором цели на автопилоте, минуя российские средства РЭБ. Украина также решила головоломку, как дешево сбивать вездесущие беспилотники российской разведки — поражать их небольшими дронами-камикадзе.

“Дальнейшее развитие технологий диктует поле боя, а не Америка, — заключил Тарас Чмут, чья благотворительная организации “Вернись живым” поставляет оружие ВСУ. — Америка отстала от современной войны. Европа тоже. А Украина ведет войну будущего”.

Авторы: Джеймс Марсон (James Marson), Алистер Макдональд (Alistair MacDonald), Майкл Гордон (Michael Gordon).