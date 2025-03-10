В Иране стартовали учения с участием российских и китайских кораблей

В Иране стартовало учение "Морской пояс безопасности — 2025" с участием РФ и КНР

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Военно-морское учение "Морской пояс безопасности – 2025" с участием кораблей России, Ирана и Китая стартовало в иранском порту Чехбехар, сообщили в Минобороны РФ.

"В порту Чехбехар Исламской Республики Иран состоялась церемония открытия международного военно-морского учения "Морской пояс безопасности – 2025", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в учении принимают участие отряды кораблей ВМФ России, ВМС армии Ирана и ВМС Народно-освободительной армии Китая. Российскую сторону представляют корветы "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота.

Согласно сообщению ведомства, накануне учения глава российской делегации – командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Алексей Сысуев, находящийся в Иране, доложил главнокомандующему ВМФ России адмиралу Александру Моисееву о готовности отряда российских кораблей к участию в учении.

"В течение нескольких дней в северной части Индийского океана экипажи отработают задачи по освобождению захваченных судов, по поиску и спасению на море, а также проведут артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям", - сообщили в Минобороны.

Международное военно-морское учение "Морской пояс безопасности – 2025", организованное иранской стороной, проводится в седьмой раз. Впервые оно прошло в акватории Аравийского моря в 2018 году. В учении на постоянной основе участвуют корабли ВМС Ирана, ВМФ России и ВМС НОАК. В этом году в нём задействовано около 15 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров, а также вертолёты морской авиации.