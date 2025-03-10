Минобороны КНР предостерегает от попыток добиваться независимости Тайваня

Гонконг. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Пекин не позволит силам, добивающимся независимости Тайваня, осуществить свои цели, заявил в воскресенье представитель Минобороны КНР У Цянь.

"Чем более угрожающими станут сепаратисты, выступающие за "независимость Тайваня", тем туже будет удавка на их шеях и острее меч над их головами", - приводит Channel News Asia его слова.

"Народно-освободительная армия Китая - сила, которая противодействует сепаратизму и способствует объединению", - отметил он.

Его заявления прозвучали во время "двух сессий" - важнейшего политического мероприятия КНР, когда заседают Всекитайское собрание народных представителей и Народный политический консультативный совет Китая.

У Цянь также сказал, что Китаю приходится иметь дело с одной из наиболее непростых ситуаций в сфере безопасности в мире, реагировать на сложные вызовы его суверенитету и территориальной целостности.

Channel News Asia напоминает, что ранее власти КНР объявили о росте оборонных расходов на 7,2%. Оборонный бюджет КНР - второй по величине в мире, однако предусмотренные на 2025 год траты примерно в $245 млрд все равно составляют менее трети от военных расходов США.

По информации Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в 2024 году военные затраты КНР составили 1,6% от ВВП.

В 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику. При этом в ряде крупных государств есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.