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ТАСС

Тимошенко выступила за немедленное завершение конфликта на Украине

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Картонные изображения кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко в Киеве, Украина
Картонные изображения кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко в Киеве, Украина.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Лидер партии "Батькивщина" омтетила, что "ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за "истощение" России ради безопасности в Европе"

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко после переговоров с представителями окружения президента США Дональда Трампа призвала немедленно завершить украинский конфликт.

"Войну нужно заканчивать немедленно", - написала она в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Поводом для заявления Тимошенко послужили слова главы Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля в поддержку продолжения боевых действий на Украине. По его убеждению, если вооруженный конфликт завершится раньше 2029 или 2030 года, то якобы может возникнуть угроза Европе со стороны РФ. Экс-премьер со своей стороны заявила, что якобы впервые увидела то, во что "так не хотелось верить". "Ценой самого существования Украины и ценой жизней сотен тысяч украинцев кто-то решил заплатить за "истощение" России ради безопасности в Европе? Не думала, что об этом решатся сказать столь официально и открыто. Это многое объясняет", - утверждает она. Тимошенко добавила, что Верховная рада "обязана немедленно отреагировать", поэтому ее партия "инициирует такой шаг".

До переговоров с окружением Трампа заявления европейских политиков в поддержку продолжения боевых действий не вызвали такой резкой реакции со стороны экс-премьера. На это, в частности, уже обратил внимание депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Александр Федиенко. Он заявил, что слова Каля "как раз не новость", а реакция Тимошенко, напротив, вызывает интерес. "То есть можно ли сделать вывод, что параллельно с переговорами, которые ведет [Владимир Зеленский] с партнерами, продолжаются другие переговорные процессы политиков из Украины? Вот такое оно политическое единство", - написал он в Telegram-канале.

Переговоры с оппонентами Зеленского

Ранее Трамп обвинял Зеленского в неготовности к мирному урегулированию и называл его диктатором, отмечая необходимость провести выборы на Украине. 6 марта газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что высокопоставленные представители окружения Трампа провели секретные встречи с некоторыми из главных политических оппонентов Зеленского, в том числе с Тимошенко и представителями партии "Европейская солидарность" экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). И Тимошенко, и Порошенко подтвердили переговоры с представителями американской администрации, но отметили, что выступают против выборов во время незавершенного конфликта. После этого депутат от правящей партии "Слуга народа" Дмитрий Черный обратился в Службу безопасности Украины с просьбой провести проверку в отношении этих политиков в связи с их контактами с окружением Трампа. При этом источники издания "Страна" в украинских политических кругах и Раде сообщили, что переговоры ведутся не только с Порошенко и Тимошенко, но и другими вероятными соперниками Зеленского, в их числе экс-главком ВС Украины Валерий Залужный и мэр Киева Виталий Кличко. 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
1 комментарий
№1
10.03.2025 01:33
Что ж можно поставить и на Тимошенко.Она при Порошенко была в опале ,даже сидела в тюрьме.А вот бучу в "Раде" спровоцировать могут уже не только она.Лишь бы было для пользы дела.
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