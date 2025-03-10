Маск предрек обрушение передовой линии ВСУ при отключении Starlink

Владелец SpaceX отметил, что его возмущает многолетнее "побоище в патовой ситуации", в котором Киев в любом случае проиграет

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что спутниковая система связи Starlink является костяком украинской армии и в случае ее отключения вся линия фронта Украины рухнет.

"Моя система Starlink - это костяк украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я ее отключу", - написал Маск в X.

Он также заявил, что его возмущает многолетнее "побоище в патовой ситуации", в котором, по его словам, Украина в любом случае проиграет.

"Все, кому действительно не все равно, кто действительно думает и понимает, хотят, чтобы эта мясорубка закончилась", - добавил Маск.