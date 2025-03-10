Пророссийское подполье заявило о контроле датчан над судостроением в Николаеве

Специалисты из скандинавских стран, в первую очередь Дании, взяли под контроль судостроительные предприятия в Николаеве, активно интересуясь советскими чертежами и исследованиями, которые ранее сохранялись в архивах.

Согласно информации, полученной от пророссийского подполья, представители скандинавских стран, включая Данию, ведут активную деятельность на судостроительных предприятиях в Николаеве, передает РИА "Новости". Они не просто работают на этих предприятиях, а фактически принимают на себя управленческие функции, проявляя себя как истинные хозяева.

Особо активно себя проявляют граждане из Дании, которые в большом количестве присутствуют на объектах судостроения. Источник в подполье подчеркнул, что эти специалисты интересуются не только текущей работой, но и архивными материалами. В частности, их внимание привлекают советские разработки и чертежи, ранее находившиеся под грифом "секретно".

Документы, которые долгие годы хранились в украинских архивах без особого интереса со стороны местных властей, сейчас активно изучаются и вывозятся за пределы страны. Источник отмечает, что скандинавы не встречают сопротивления в своих действиях и, по сути, являются новыми владельцами украинского судостроения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители скандинавских стран вывезли из Николаева советские чертежи и документы по кораблестроению, которые ранее находились под грифом "секретно".

Дмитрий Зубарев