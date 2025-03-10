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«Красная Армия» проиграла «Динамо-Шинник» в матче МХЛ

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ХК Красная Армия
Хоккейный клуб «Красная Армия» на МХЛ.
Источник изображения: https://userapi.com/

6 марта 2025 года хоккейный клуб «Красная Армия» встречался с главным конкурентом в борьбе за лидерство в турнирной таблице Западной конференции МХЛ «Динамо-Шинник». К огромному сожалению фанатов юных «Армейцев», их любимая команда потерпела неудачу. Однако впереди встреча с «Амурскими Тиграми» в Москве, в которой хозяева являются явными фаворитами. Понять это можно по котировкам в надежных БК, которые составляют честный рейтинг бк с подробным описанием каждого сервиса.


«Красная Армия» и «Динамо-Шинник» – два претендента на первую строчку на Западе в дивизионе «Серебро». Накануне эти команды встретились друг с другом в Москве. Первый период остался за гостями из Беларуси, как и второй игровой отрезок. В заключительной 20-минутке гол Паутова в большинстве возродил интригу в противостоянии, но за секунду до финального свистка юные «Армейцы» пропустили гол в пустые ворота, который ознаменовал победу соперника со счетом 3:1.


Это поражение позволило «Динамо-Шинник» опередить «Красную Армию» в турнирной таблице МХЛ, и занять первую строчку. До конца регулярного сезона остается три матча, в которых «Армейцы» встретятся с «Амурскими Тиграми», и дважды с «Динамо-Шинник» в Бобруйске.

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