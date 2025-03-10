Минобороны показало кадры боевой работы разведывательного БПЛА «Мерлин-ВР»

Министерство обороны России 9 марта опубликовало кадры боевой работы разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Мерлин-ВР» группировки войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Уточняется, что беспилотники «Мерлин-ВР» уникальны тем, что способны не только производить наблюдение за перемещением военной техники, замаскированными командными пунктами, огневыми точками и новыми укрепрайонами противника, но и корректировать нанесение огневого поражения объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Данная техника, «Мерлин-ВР-2» со своим оборудованием, со своей камерой дневной, девяностократной, позволяет находить труднодоступные, очень сложно замаскированные позиции врага», — рассказал начальник расчета БПЛА «Мерлин-ВР» с позывным Физрук.

На видео показали, как в ходе ведения воздушной разведки расчет БПЛА «Мерлин-ВР» выявил скопление замаскированной техники и укрытий ВСУ, а также передвижение вражеской техники и передал данные на пункт управления. Там приняли решение об уничтожении целей с помощью артиллерийских орудий.

В результате точных ударов артиллерией цели были уничтожены, что подтверждают кадры объективного контроля.

По данным Министерства обороны РФ, с помощью «Мерлин-ВР» выявили более 150 различных целей.

Что касается характеристик разведывательного БПЛА, то он может вести разведку в автоматическом и полуавтоматическом режимах в течение 10 часов на высоте до 5 км. «Мерлин-ВР» способен выполнять свою задачу при различных погодных условиях, в том числе под снежным покровом и за маскировочными сетями. Он оборудован мощной камерой и тепловизором.

Ранее, 6 марта, Минобороны России показало кадры боевой работы российских морпехов, которые продолжают вести наступательные действия на южнодонецком направлении зоны проведения СВО. Сообщается, что один из таких артиллерийских расчетов в результате стрельбы осколочно-фугасными боеприпасами выжег опорный пункт ВСУ. В результате такой атаки противник потерял более 20 человек личного состава. а также два пикапа и полевое орудие.