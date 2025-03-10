Выживет ли НАТО без США? (CNN, США)

CNN: разговоры Трампа о выходе из НАТО — бравада

Штаты воспринимают Европу скорее как соперницу, чем союзницу, сообщает CNN. Хотя разговоры Трампа о выходе из НАТО — не более чем бравада, чтобы заставить союзников раскошелиться на оборону. Но даже в худшем случае Европа сумеет защитить себя, успокаивает читателей автор.

Сеул, Южная Корея — Европа смотрит прямиком в дуло суровой новой реальности, в которой уже совсем не данность, что США вечно будут фундаментом НАТО — альянса, гарантировавшего безопасность континента на протяжении почти 80 лет.

Нескрываемая неприязнь президента Дональда Трампа к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, его готовность сблизиться с Владимиром Путиным и недавние сомнения в готовности защищать союзников по НАТО, если они вдруг окажутся “неплательщиками”, — всё это навело европейских лидеров на мысли, еще недавно крамольные: а можно ли по-прежнему считать США надежным партнером по безопасности на этапе, когда континент сотрясает крупнейший конфликт с 1940-х годов?

Но и НАТО без США отнюдь не бессильна: альянс имеет в своем распоряжении более миллиона военнослужащих из 31 страны и современное вооружение. У него также есть обширные средства и глубокие технологические знания, чтобы защититься и без помощи США, считают аналитики.

США и Германия — крупнейшие вкладчики в военную казну НАТО, гражданский бюджет и программу инвестиций в безопасность (почти по 16% каждая). За ними следуют Великобритания с 11% и Франция с 10%, как явствует из информационного бюллетеня НАТО. Аналитики отмечают, что компенсировать выпавший вклад Вашингтона Европе не составит особого труда.

Если европейские страны объединятся и купят правильное вооружение, Старый свет станет “серьезным сдерживающим фактором в области обычных вооружений и ядерного оружия” против России. Об этом в конце февраля заявил исполнительный директор по Европе Международного института стратегических исследований Бен Шрир в беседе по Zoom с CNN и журналистами других изданий.

“Даже в одиночку Европа всё еще способна собрать необходимые ресурсы для самообороны — вопрос лишь в том, готова ли она это сделать”, — сказал Шрир.

И это ключевой вопрос. Вот уже более 75 лет США были той силой, которая удерживала альянс воедино. За это время в Америке сменилось 14 президентов и, что характерно, свой вклад внесла и первая администрация Трампа.

В годы холодной войны американские войска на континенте служили сдерживающим фактором против любых поползновений СССР расширить альянс Варшавского договора и в итоге стали свидетелями его краха, когда в 1989 году пала Берлинская стена. Кампании НАТО на Балканах в 1990-х годах проводились с участием американских войск и авиации. И до вступления Трампа в должность 20 января именно Вашингтон возглавлял помощь Украине.

Сегодня эти десятилетия трансатлантической солидарности подошли к концу, допускают аналитики.

После размолвки с Зеленским в Овальном кабинете Трамп лишил Киев американской помощи. Это выглядит как принципиальный разрыв не только с Украиной, но и с давней стратегией США по выстраиванию “свободного мира”, которой неизменно придерживались все президенты от Трумэна до Рейгана, считает старший научный сотрудник Атлантического совета и бывший помощник госсекретаря США по Европе Дэн Фрид.

Джон Лоф, бывший аналитик НАТО, а ныне научный сотрудник Королевского института международных отношений в Лондоне (он же Чатем-хаус), видит еще более глубокий раскол в составе альянса.

“Такое чувство, что США воспринимают Европу скорее как соперницу, чем союзницу”, — сказал Лоф телеканалу CNN и добавил, что из-за этого дальнейшие обязательства Вашингтона по защите союзников вызывают сомнения.

Этот разрыв Лоф считает необратимым. “Как только вы отказываетесь от части обязательств, вы, по сути, сдаете всё и сразу”, — убежден Лоф.

В европейских кругах многие уже задаются вопросом, не пора ли называть Вашингтон “в некотором смысле врагом”, подчеркнул он. Но другие говорят, что НАТО без США — не такая уж плохая идея.

“Как только союзники убедятся, что больше не могут рассчитывать на то, что США придут им на выручку в решающей ситуации, они поспешат восполнить пробел и будут наращивать собственные возможности”, — в прошлом году написал Мориц Грефрат, научный сотрудник по безопасности и внешней политике Института глобальных исследований при Университете Уильяма и Мэри в Виргинии для сайта War on the Rocks.

“Поэтому в каком-то смысле, как ни парадоксально, вывод американских войск сделает Европу еще сильнее, а не слабее”, — написал Грефрат.

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что маховик уже запущен. “Единая Европа действительно способна победить в любой военной, финансовой и экономической конфронтации с Россией: мы просто-напросто сильнее, — сказал он перед саммитом Европейского союза на этой неделе. — Мы должны в это поверить. И сегодня это, кажется, происходит”.

Что же есть у Европы?

В теории европейские военные силы весьма грозны.

Крупнейшие вооруженные силы в НАТО после США имеются у Турции — 355 200 действующих военнослужащих, согласно справочнику Международного института стратегических исследований за 2025 год. За ней следуют Франция (202 200), Германия (179 850), Польша (164 100), Италия (161 850), Великобритания (141 100), Греция (132 000) и Испания (122 200).

У Турции также крупнейшие сухопутные войска — 260 200 человек, за ней следуют Франция (113 800), Италия (94 000), Греция (93 000), Польша (90 600), Великобритания (78 800), Испания (70 200) и Германия (60 650).

По состоянию на июнь 2024 года на базах в странах НАТО было развернуто или числилось около 80 000 американских военнослужащих, согласно докладу Исследовательской службы конгресса.

Большинство американских военнослужащих размещено в Германии (35 000), Италии (12 000) и Великобритании (10 000), говорится в докладе.

Крупнейшие страны НАТО располагают оружием, сопоставимым с российскими арсеналами или даже во много раз их превосходящим. Возьмем, к примеру, авианосцы. Если у России имеется всего один авианосец (и тот устаревший), то у одной лишь Великобритании их целых два и к тому же современных и годных для запуска истребителей-невидимок F-35B. Авианосцами или десантными кораблями, способными запускать истребители, также располагают Франция, Италия и Испания.

Помимо США, ядерные силы есть у Франции и Великобритании, причем у обеих стран на дежурстве стоят подводные лодки с баллистическими ракетами.

У союзников по НАТО без участия США имеется около 2 000 истребителей и штурмовиков, включая десятки новейших самолетов-невидимок F-35.

Их сухопутные войска располагают современными танками, включая немецкие “Леопарды” (Leopard) и британские (Challenger), ныне составляющие основу бронетанковых частей ВСУ. Европейские страны НАТО имеют на вооружении мощные крылатые ракеты, такие как SCALP/Storm Shadow совместной франко-британской разработки, которые также хорошо себя зарекомендовали на украинском поле боя.

В справочнике Международного института стратегических исследований за 2025 год отмечается, что Европа предпринимает шаги по совершенствованию своих вооруженных сил без помощи США. В 2024 году шесть европейских стран объединились в проекте по разработке крылатых ракет наземного базирования, а также предприняли шаги по увеличению мощностей по производству боеприпасов и расширения базы поставщиков. При этом в качестве источников новой техники рассматриваются такие страны, как Бразилия, Израиль и Южная Корея.

Кроме того, отмечают аналитики, даже если США полностью уйдут из Европы, после них останется ценная инфраструктура.

По данным Исследовательской службы конгресса, у США в Европе имеется в общей сложности 31 объект — и эти военно-морские, воздушные и сухопутные базы и командные пункты достанутся принимающим странам.

При этом Грефрат отмечает, что Вашингтон не лишится этой инфраструктуры окончательно, если вдруг передумает. “Основная часть военной инфраструктуры США останется нетронутой в течение длительного периода. Это послужит гарантией того, что США смогут вернуть свои силы, если Европа отреагирует не так, как прогнозировалось”, — написал он.

Чего ждать дальше?

Некоторые надеются, что все разговоры о выходе из НАТО со стороны Трампа — не более чем бравада в расчете на то, чтобы заставить союзников раскошелиться на оборону.

Они напоминают, что мы через это уже проходили. На своем первом сроке Трамп, как сообщается, попросил Пентагон рассмотреть варианты вывода американских войск в Южной Корее, которые служат защитой от ядерной КНДР. Это случилось на стадии подготовки к встречам с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Трамп надеялся убедить Кима отказаться от своего ядерного арсенала.

Близкий к Белому дому источник сообщил тогда CNN, что вывод американских войск рассматривается как отдаленная перспектива. Он подчеркнул, что это произойдет не раньше, чем “Северная Корея достоверно уничтожит свое ядерное оружие”.

Однако Ким не поддался на уговоры и свою ядерную программу так и не свернул. Вопреки всему, встреча Трампа и Кима подавалась как большой успех, — напоминает Шрир.

После этого США вернулись к привычному порядку на Корейском полуострове, сказал Шрир. Десятки тысяч американских солдат в Южной Корее никуда не делись. Двусторонние учения с войсками Сеула возобновились, военные корабли США заходили в южнокорейские порты, а над регионом летали бомбардировщики ВВС США.

То же самое может произойти и в Европе, если Трамп не получит от Путина искомого. НАТО благополучно продолжит свое существование, а недавние угрозы уйти станут лишь временным препятствием.

“Если Путин попытается поиметь Дональда слишком жестко, то даже Трамп это заметит”, — заключил Шрир.

Автор: Брэд Лендон (Brad Lendon).