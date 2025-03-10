Принципы Персии: что Россия может почерпнуть из опыта ВМС Ирана

Отряд кораблей ТОФ проведет совместные учения с силами Исламской Республики

В воскресенье, 9 марта, отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий», а также танкера «Печенга» прибывает в иранский порт Чехбехар. Он примет участие в трехстороннем военно-морском учении «Морской пояс безопасности – 2025», которое пройдет в акватории северной части Индийского океана с 10 по 13 марта. В том, что сегодня представляют собой ВМС Ирана, и чем опыт их строительства может быть интересен России, разбирались «Известия».

Боевые корабли и многофункциональные суда

Военная машина Ирана состоит из двух компонентов — собственно армии и Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР). В составе каждого из них есть свои военно-морское силы. Эти ВМС состоят из районов и бригад, имеют в своем составе части морской пехоты, спецназа и охраны побережья. В ВМС армии имеется морская авиация, а в ВМС КСИР входят и несколько береговых ракетных бригад. ВМС КСИР отвечает за Персидский залив и Ормузский пролив. Военно-морские силы армии отвечают за операции как в Каспийском море, так и в Персидском заливе и Индийском океане.

Фото: REUTERS/Iran's Presidential Website Источник изображения: iz.ru

Основу ВМС Армии составляют фрегаты типа «Моудж» (Mowj). Они представляют собой яркий проект обратного инжиниринга, ибо изначально такие корабли строились для ВМС Ирана в Великобритании в шахский период. Тем не менее это крайне удачный проект небольшого боевого корабля водоизмещением 1500 т, длиной 95 м и шириной 11,1 м. Корабль вооружен противокорабельным (Noor или Ghader) и зенитным (Mehrab) ракетными комплексами, несет 76-мм пушку и шесть 324-мм торпедных аппаратов. На нем может базироваться вертолет или БПЛА. В последнее время на этих кораблях идет размещение комплексов для запусков дронов-камикадзе. Всего с учетом кораблей постройки Англии в составе ВМС имеется семь таких фрегатов. Причем на последнем введенном в строй корабле «Дейламан» (Deylaman) наблюдается многофункциональный радарный комплекс Cheshm Oghab с интегрированной мачтой.

Судостроительная промышленность Ирана не способна производить более крупные боевые корабли или вспомогательные суда. В этой связи иранские умельцы нашли очень интересные, даже можно сказать, креативные решения, а именно — модернизировать и перестроить под флотские задачи крупные гражданские суда. Известно о существовании нескольких таких кораблей.

Так, 5 февраля этого года ВМС КСИР пополнил очень интересный многофункциональный корабль «Шахид Бахман Багери». Этот носитель беспилотников, вертолетов, катеров, а также разнообразных морских дронов был переоборудован из контейнеровоза длиной в 240 м и шириной в 32 м. К нему была пристроена угловая палуба 180-метровой длины, оборудованная трамплином и аэрофишинерами. Также на корабле есть лацпорты для выпуска катеров (до 30 штук), ангары (до 60 беспилотников) и самолетоподъемники. Помимо них размещено разнообразное ракетное (как противокорабельное, так и зенитное) и артиллерийское вооружение. Интересно, что присутствуют беспилотники и аппараты традиционного корабельного взлета.

Фото: REUTERS/WANA NEWS AGENCY Источник изображения: iz.ru

Среди других подобных судов можно назвать, например, плавучую базу «Шахид Махдави». Это многоцелевой корабль водоизмещением в 41 тыс. т, длиной 240 м и шириной 32 м. На плавучей базе установлены артиллерийские установки и ракетные комплексы, как противокорабельные большой дальности (300–750 км), так и зенитные. «Шахид Махдави» способен нести различные легкие лодки и катера, БПЛА, дроны-камикадзе и вертолеты. В феврале 2024 года Иран продемонстрировал запуск двух баллистических ракет «Дизфуль» в контейнерном исполнении с дальностью стрельбы до 1 тыс. км с борта этой базы.

В состав ВМС иранской армии в 2021 году была принята плавбаза «Макран» (Makran), переоборудованная из танкера. Ее длина 230 м, ширина 42 м, водоизмещение 121 тыс. т. База оборудована площадкой для размещения нескольких вертолетов и БПЛА вертикального взлета и посадки, местами для базирования легких катеров и краном для их спуска и подъема на палубу и т.д. Имеются помещения для хранения различных запасов и снабжения, позволяющие «Макрану» автономно находиться в море не менее 1 тыс. суток, и также обеспечивать деятельность пяти боевых кораблей в течение трех месяцев.

Поступление таких баз в состав ВМС дало возможность Ирану совершать дальние походы, чего не было раньше. Так в 2021 году фрегат «Саханд» и база «Макран» посетили Санкт-Петербург. В 2022–2023 годах плавучая база «Макран» и фрегат «Дена» совершили первое кругосветное плавание в истории ВМС Ирана, пройдя за 236 дней дистанцию в 35 100 морских миль. Рахбар Ирана аятолла Хаменеи по этому поводу высказался так: «Тот факт, что команда в составе 350 человек проделала 65 тыс. км вокруг Земли, оставаясь на воде около восьми месяцев, входит в число великих дел, которые считаются уникальными в мире. Вы преодолели просторы трех океанов и с гордостью вернулись на родину».

Фото: REUTERS/WANA NEWS AGENCY Источник изображения: iz.ru

В составе ВМС Армии и КСИР имеются и другие единицы, оборудованные на базе грузовых судов, ведется переоборудование и других судов.

Еще одним их интересным проектом, пополняющим состав ВМС КСИР, стали ракетные катамараны типа «Шахид Сулеймани». В феврале 2025 года состав пополнил уже четвертый такой корабль тримаранного типа. Он имеет водоизмещение порядка 600 т, длину 67 м и ширину 20 м, развивает максимальную скорость 32 узла и имеет дальность плавания 5 тыс. морских миль.

Катамаран буквально набит ракетами: суммарно 12 пусковых установок для противокорабельных и крылатых ракет типов Ghadir, Nasir и других, а также 16 пусковых установок для зенитных типов Sayyed. На корабле также есть артиллерийские системы, взлетно-посадочные полосы для вертолетов или БПЛА, а также ангар и спускоподъемное устройство для трех быстроходных катеров.

Для ВМС Армии Ирана строятся и другие корабли. Не так давно в состав флота вошел первый иранский специализированный корабль разведки «Загрос» (Zagros). Ведется и строительство малых и сверхмалых подводных лодок для тех и других ВМС.

Боевые катера

Боевые же катера небольшого водоизмещения строятся десятками, а возможно и сотнями: например, новый катер типа Haidar 110 имеет длину 14 м, ширину 4,3 м. Его дальность плавания 350 морских миль, максимальная скорость 110 узлов, он вооружен двумя крылатыми ракетами средней дальности.

Фото: REUTERS/WANA NEWS AGENCY Источник изображения: iz.ru

Катер Tariq имеет длину 13 м, ширину 3,8 м, скорость 90 узлов, дальность плавания 500 морских миль. Он оснащен двумя ракетами средней дальности.

Катер Somar построен с использованием углеродного волокна, имеет длину 16 м, развивает скорость 80 узлов. Ведется строительство и других видов катеров, включая катера, оснащенные системами ПВО.

ВМС КСИР делают ставку на использование большого количества скоростных боевых катеров, вооруженных разного рода управляемыми ракетами — на случай боевых действий в Ормузском проливе. Массовая атака стай таких катеров с поддержкой со стороны беспилотников и крылатых противокорабельных ракет способна перегрузить систему обороны вероятного противника и нанести ему неприемлемый ущерб.

Помимо ударных катеров, ВМС армии и КСИР имеют и зенитные катера, десантные, специального назначения. Откровенно говоря, такие единицы хорошо бы смотрелись для действий в Северо-Западной части Черного моря и в Днепро-Бугском лимане.

Беспилотники, подводные аппараты и крылатые ракеты

Не будет преувеличением утверждение, что Иран в плане разработки и производства роботизированных систем и крылатых ракет различных типов находится на одном из ведущих мест в мире. Спектр таких систем широк. При этом дроны уже ставятся на боевые корабли, так, например, на фрегате «Алборз» (Alborz): установлены 12 пусковых установок дронов камикадзе Shahin-1. А с палубы дрононосца «Шахид Багери» могут работать разведывательно-ударные БПЛА Mohajer-6.

Фото: REUTERS/IRANIAN ARMY/WANA Источник изображения: iz.ru

Интересным стало использование 333-мм РСЗО Fair-5 для дистанционного минирования вод Персидского залива. Ракеты этой системы оснащены морскими минами. С учетом наличия в России РСЗО похожего калибра разработка таких отечественных способов постановки минных полей представляет большой интерес.

Но последнее время Иран стал демонстрировать и подводные аппараты. В частности, недавно был показан запуск дрона из-под воды, что открывает новые перспективы в области морской войны. Ранее на выставках Иран демонстрировал подводные морские дроны «Хома» и «Пеликан». А также был представлен и беспилотный подводный аппарат ROV, способный обнаруживать, распознавать и уничтожать морские мины.

Подземные базы КСИР

В январе-феврале 2025 года КСИР продемонстрировал некоторые из своих подземных баз, буквально набитых боевыми катерами и разными видами морского оружия. Так, одна из них на побережье Персидского залива на глубине около 500 м от поверхности, скрывает в своих туннелях десятки малых боевых катеров и имеет несколько выходов на морскую поверхность. Другая база предназначена для размещения мобильных установок береговых ракетных комплексов. В частности, при ее демонстрации была показана противокорабельная ракета Ghadr-380 с заявленной дальностью стрельбы в 1 тыс. км.

Фото: REUTERS/WANA NEWS AGENCY Источник изображения: iz.ru

Такие объекты сильно повышают выживаемость сил Ирана, особенно в случае внезапного нападения. Стоит рассмотреть возрождение и подземных укрытий для нашего ВМФ. В случае необходимости некоторые из атомных лодок можно будет спрятать в таких укрытиях и этим обеспечить гарантированную возможность ответного удара по территории противника.

Иран с момента Исламской Революции 1979 года создал свою собственную военную индустрию, инженеры который делают разнообразные передовые системы оружия. В том числе и для ВМС армии и КСИР. При этом не надо забывать, что Иран находится под мощными санкциями, включая запреты ООН на осуществление военно-технического сотрудничества. Сами же ВМС армии и КСИР Ирана активно оснащаются новой техникой, а моряки этих флотов совершенствуют уровень своей боевой и морской подготовки.

И России есть чему поучиться у этой древней страны.

Дмитрий Болтенков