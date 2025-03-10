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Интерфакс-АВН

Лидер Мьянмы и глава "Роскосмоса" провели переговоры о перспективах сотрудничества

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Мин Аун Хлайн
Мин Аун Хлайн.
Источник изображения: ria.ru

Москва. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр, верховный главнокомандующий вооружёнными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн и глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов посетили ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре, сообщил в субботу "Роскосмос".

"Дмитрий Баканов показал премьер-министру Мьянмы ракетный центр и рассказал о достижениях российской космонавтики", - говорится в сообщении корпорации.

По данным "Роскосмоса", Мин Аун Хлайн ознакомился с производством спутников и ракет-носителей "Союз-2".

"Дмитрий Баканов и Мин Аун Хлайн провели переговоры о перспективах сотрудничества в космосе", - сказано в сообщении.

"Мы ставим цель присутствовать на всех сегментах рынка космических услуг - от создания космических аппаратов и их запуска, до предоставления заказчику качественной и оперативной информации с их помощью", - процитировали Баканова в "Роскосмосе".

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Мьянма
Россия
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Союз-2 РН
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