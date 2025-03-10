Без поддержки США оборона Европы рискует “схлопнуться” за несколько недел (Bloomberg, США)

Польские и другие войска НАТО принимают участие в военных маневрах Steadfast Defender 2024 в Корженево, Польша, понедельник, 4 марта 2024 г. Альянс укрепляет свои оборонительные возможности на восточном фланге на фоне российско-украинского конфликта.

Bloomberg: в случае нападения арсеналы Европы иссякнут за несколько дней

Европейцы гонят прочь мысль о несостоятельности своей обороны, пишет Bloomberg. Но на самом деле Европа крайне уязвима, бьет тревогу автор. В ситуации конфликта передовая линия ее обороны выдержит в лучшем случае несколько недель.

Альберто Нарделли

Наталья Ожевская

В случае нападения арсеналы Европы могут иссякнуть за считанные дни, а перевооружение займет годы.

Через несколько недель после переизбрания Дональда Трампа премьер-министр Польши Дональд Туск отправился в болотистые леса близ российской границы, чтобы представить один из самых смелых и далеко идущих оборонных проектов Европы.

Первый участок Восточного щита Польши стоимостью 2,5 миллиарда долларов — 800 километров заборов, бетонных баррикад и противотанковых рвов — был завершен в конце ноября. Туск хотел похвастаться вкладом Польши в защиту континента от потенциальной агрессии со стороны Кремля.

“Это инвестиции в мир, — заявил в конце ноября в деревне Домбровка близ Калининградской области бывший председатель Европейского совета, курировавший саммиты ЕС в течение пяти лет до 2019 года.

Но негласный посыл новых укреплений — своего рода современной версии французской линии Мажино, которая в итоге не смогла сдержать нацистскую Германию, — следующий: Европа уязвима, и прекрасно это знает.

По словам чиновников от обороны, попросивших не называть их имен по соображениям конфиденциальности, без участия США передовая линия обороны Старого света выдержит под натиском России в лучшем случае лишь считанные недели из-за нехватки войск, средств ПВО и боеприпасов. Поэтому даже если полный вывод американских войск считается крайне маловероятным, сокращение присутствия США также будет иметь последствия.

В рамках НАТО Европа зависит от США в вопросах связи, разведки и логистики, а также стратегического командования и огневой мощи. Поэтому Европа строит экстренные планы на тот случай, если США действительно отвернутся от альянса и выведут все войска, — сколь бы маловероятным это ни казалось.

Континент практически разоружился после холодной войны и считал Россию сперва обрубком Советского Союза, а затем торговым партнером. Даже после присоединения Крыма в 2014 году лидеры Европы не торопились со сменой курса. Лишь в последние годы европейские члены НАТО полностью осознали угрозу, исходящую от Москвы.

Возвращение в Белый дом Трампа усугубило тревогу Европы. Президент США не только не беспокоится насчет российской агрессии, но и прекратил поставки оружия на Украину, перестал делиться с Киевом разведданными и даже исключил участие американских войск в миссии по поддержанию мирного соглашения, которое он пытается заключить с президентом Владимиром Путиным.

Старый свет ответил демонстрацией солидарности и целым шквалом наличных денег. Так, Европейский союз планирует предоставить 150 миллиардов евро (160 миллиардов долларов) в виде кредитов и разрешить своим членам потратить на оборону дополнительно 650 миллиардов евро. Великобритания планирует перенаправить помощь развивающимся странам на собственные военные нужды, а Германия намерена порвать с давней традицией и отпустить предусмотренные конституцией “поводья”, чтобы увеличить займы на перевооружение.

В четверг ЕС также согласился приступить к обсуждению долгосрочной реформы налогово-бюджетных правил, чтобы позволить странам тратить больше на оборону. Этот шаг был предпринят после того, как Трамп в очередной раз заговорил о совместных обязательствах по безопасности, заявив в Вашингтоне, что он не намерен защищать “неплательщиков” в рядах НАТО.

Ожидается, что шаги Европы по перевооружению в итоге потребуют сотен миллиардов евро. Но после долгих лет недофинансирования и зависимости от США одними деньгами безопасность Европы не укрепишь. По словам осведомленных источников, на то, чтобы заменить полный спектр поддержки, которую оказывают США — от логистики и разведки до систем вооружения — уйдет более пяти лет.

Точные данные о возможностях и арсеналах Европы засекречены. Но за кулисами военные чиновники предостерегают, что без помощи США в худшем случае запасы авиационных ракет в регионе стремительно начнут истощаться. По некоторым оценкам, боеприпасы могут закончиться за считанные дни, а противовоздушная оборона не сможет обеспечить достаточное прикрытие для наземных операций.

Несмотря на три года боевых действий в Европе, континенту по-прежнему не хватает самых элементарных вещей, в частности заводов по производству пороха. Таким образом, для дальнейшей подготовки потребуются закупки у США.

Польша, которая тратит на оборону больше всех в Европе относительно ВВП, — один из главных покупателей американской военной техники в регионе. В общей сложности Варшава заказала у США оружия на сумму 60 миллиардов долларов, включая вертолеты Apache, танки Abrams и истребители F-35. Однако часть заказа будет поставлена уже в следующем десятилетии, и в случае полномасштабной войны наверняка потребуется переоборудовать собственную промышленность для производства боеприпасов и другого оружия.

Европе не хватает порядка 100 000 боевых кадров и техников для высокотехнологичной современной войны. Восполнить этот дефицит стареющему континенту будет особенно трудно. Кроме того, предстоит обуздать социальную напряженность, которая обострится, если создастся впечатление, что военные расходы “пожирают” пенсии и программы социального обеспечения.

Без США европейские силы несоразмерны и раздроблены

Вооруженные силы Германии, самой густонаселенной страны и крупнейшей экономики блока, насчитывали на конец 2024 года чуть более 181 000 военнослужащих. Это даже немного меньше, чем в предыдущем году, хотя необходимо, наоборот, увеличение численности. Хотя набор несколько увеличился, его даже не хватило, чтобы компенсировать увольнение со службы или выход на пенсию.

Это обстоятельство усиливает роль в обеспечивании сдерживания ядерных держав Франции и Великобритании. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в среду, что готов начать переговоры об использовании ядерного потенциала своей страны для защиты европейских союзников.

Наряду с британским премьером Киром Стармером, французский президент стал зычным голосом Европы и давно призывает союзников взять на себя дополнительные обязательства по безопасности. В эпохальной речи через несколько месяцев после начала своего первого срока в 2017 году он выступил за создание совместных сил реагирования и общего оборонного бюджета, но так и не смог сплотить партнеров и побудить их к действиям. В частности, его начинания раз за разом отвергала Германия.

“Мы кровно связаны с США, в этом нет никаких сомнений, — в понедельник заявил журналистам министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. — Это довольно простой и легкий способ держать Россию в узде и избежать более серьезных проблем”.

Прибалтийская страна — потенциальная цель Кремля наряду с Латвией, Эстонией, Румынией и Польшей — продавливает наращивание американского контингента в дополнение к уже размещенной там тысяче солдат. Это можно считать признаком того, что Европа по-прежнему зависима от США вопреки всей риторике Трампа.

Большинство членов НАТО достигло цели в 2%, но Трамп поднял планку до 5%

Европе будет сложно организовать оборону самостоятельно. У США имеется 17 современных разведывательных самолетов, оснащенных необходимым оборудованием для обнаружения вражеских радиолокационных и коммуникационных систем, тогда как у Великобритании их всего три.

Другие же европейские страны, как сообщает Международный институт стратегических исследований, располагают и вовсе лишь простыми двухмоторными разведывательными самолетами. Германия заказала три новых самолета-разведчика у канадской компании Bombardier, но они не поднимутся в воздух раньше 2028 года.

Обострившаяся ситуация сблизила Европу и Украину как никогда прежде. Поскольку поддержка США оказалась под вопросом, Киев особенно зависит от военной и финансовой помощи из Европы. С другой стороны, Украина имеет крупнейшую армию, закаленную в боях, а также бесценный опыт в области беспилотной войны, которого нет у союзников.

Военная слабость Европы формировалась десятилетиями. После падения железного занавеса и расширения НАТО на восток в 1990-х годах большинство стран воспользовались представившейся возможностью и сократили военные бюджеты.

За последние 30 лет основные европейские члены НАТО сократили численность действующих войск почти на 50%. Помимо боеспособного личного состава, дефицит касается и “мозгового центра” армии — старших офицеров, плановиков и стратегов.

По данным Международного института стратегических исследований, в совокупности более двух десятков европейских стран НАТО — от Греции до Исландии — имеют под ружьем более полутора миллионов действующих военнослужащих. Для сравнения, одни лишь ВСУ насчитывают 730 000 человек личного состава.

Местные обязательства и сопротивление общества — еще одни препоны масштабной переброске национальных армий для участия в миротворческой миссии на Украине. После чрезвычайного саммита в Лондоне в прошлые выходные премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что отправка итальянских войск на Украину “никогда не стояла на повестке дня”. Схожие чувства выразили и другие лидеры.

“Когда в конце концов наступит мир, линия фронта на Украине будет невероятно длинной, — заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. — Мысль, что европейские солдаты будут охранять каждый ее сантиметр, попросту нереалистична”.

Европейские чиновники подсчитали, что только для наблюдения за мирным соглашением на Украине потребуется минимум 30 000 солдат, но даже их будет трудно собрать. В любом случае, предполагаемый контингент станет лишь номинальными силами прикрытия границы — не более чем “растяжкой” против России, говорят осведомленные источники.

Что говорят аналитики Bloomberg:

“Теоретически Европа могла бы вмешаться и залатать финансовую брешь, оставленную США. Проблема не в масштабах. Главные трудности — оперативное принятие решений и замена американской поддержки в ключевых тактических областях”, — объяснили аналитики Bloomberg Алекс Кокчаров, Алекс Исаков и Антонио Баррозу.

Когда Россия только ввела войска на Украину в 2022 году, скорая переброска войск и техники сыграли ключевую роль в обороне Киева. Оперативное развертывание сил будет иметь решающее значение, если европейские страны столкнутся с российской атакой.

Европейская счетная палата в феврале предупредила, что логистические барьеры могут затормозить оборонительные усилия в силу отсутствия централизованного надзора. Так, переброска танков будет регулироваться национальными правила грузоперевозок, которые отличаются от страны к стране, и может потребовать затяжных объездов из-за ветхих мостов, говорится в докладе.

Острее всего проблема поставок стоит для Прибалтики. Литва, Латвия и Эстония до сих пор используют железные дороги советской колеи. Значит, европейские поезда могут дойти лишь до границы с Польшей. Это придает решающее значение морским путям для доставки оборудования и подкреплений, но ресурсы пока не готовы.

Как во всеуслышание, так и в кулуарах администрация Трампа выразила свою приверженность НАТО, и полное размежевание маловероятно, как считают европейские чиновники. Мэтью Уитакер, которого прочат на пост посла США при НАТО, на этой неделе заявил на слушаниях по утверждению своей кандидатуры, что президент США сохраняет верность альянсу и считает своим долгом убедить союзников увеличить свои расходы на оборону.

Ожидается, что Трамп сократит численность войск в Европе более чем на 20% и ограничит вклад США, говорят осведомленные источники. Первым шагом, по-видимому, станет вывод дополнительных 20 000 солдат, которых разместил его предшественник Джо Байден после начала российской спецоперации три года назад.

Альянс готов к перекалибровке сил США и частичному выводу из Европы, сообщил агентству Bloomberg Джузеппе Каво Драгоне, в феврале занявший пост главы Военного комитета Организации Североатлантического договора.

“Появился своего рода дисбаланс, поэтому мы должны восстановить равновесие”, — заявил адмирал, назвав мысль, что Европа не способна защитить себя, “святотатством”.

Учитывая скептическое отношение администрации Трампа к Европе, стратегия НАТО заключается в том, чтобы любой ценой удержать силы США на континенте — пусть даже в ограниченном составе. Ключевой фигурой для сохранения трансатлантического единства считается генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Как известно, бывший премьер-министр Нидерландов уже сгладил острые углы на саммите НАТО с Трампом в 2018 году, а сейчас снова активно занимается дипломатией. Так, он уже провел ряд телефонных разговоров с президентом США после его инаугурации в январе и посетил его резиденцию в Мар-а-Лаго.

Чиновники на территориях польского и российского пограничья извлекли уроки истории и тесно сотрудничают с прибалтийскими соседями, чтобы не дать России обойти строящиеся укрепления. В состав новых рубежей входят специальные датчики и системы ПВО.

В проекте также участвуют Финляндия и Великобритания: на них будет возложена логистическая поддержка в случае нападения. По мнению многих в Европе, вопрос стоит уже не “если”, а “когда”.

“Россия наверняка воссоздаст свой военный потенциал за относительно короткие сроки, — заключил замминистра обороны Польши Цезарий Томчик в интервью в Варшаве. — Через три года она снова может стать реальной угрозой миру”.

Авторы: Андреа Палашано (Andrea Palasciano), Альберто Нарделли (Alberto Nardelli), Natalia Ojewska (Наталия Ожевская), Уильям Уилкс (William Wilkes). Статья написана при содействии Андры Тиму, Мильды Шепутите, Джулии Яницки, Томаса Гвалтьери, Слава Окова, Яна Братанича, Джеймса Ригана и Андреа Дудик.