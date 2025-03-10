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ТАСС

Президент Болгарии считает, что продолжение войны на Украине тянет Европу на дно

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Президент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев.
Источник изображения: © AP Photo / Valentina Petrova

Румен Радев заявил, что позиция Европы по достижению мира силой выглядит нереалистично

СОФИЯ, 8 марта. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев считает, что позиция Европы по достижению мира на Украине силой выглядит нереалистично. Об этом глава государства заявил на брифинге, комментируя итоги заседания Европейского совета в Брюсселе, сообщает его пресс-служба.

"На последнем Европейском совете в Брюсселе много говорилось о перевооружении и почти ничего о прекращении войны на Украине, которая тянет Европу на дно. Речь о навязывании мира силой, звучит все более нереалистично", - подчеркнул Радев.

Президент Болгарии также выразил сомнения в отношении европейских планов по перевооружению вооруженных сил. "Энтузиазм по поводу инвестиций в размере в 800 млрд евро на оборонные нужды зашкаливает, но должно быть понятно - реальных денег сейчас нет. Но, вероятно, будут взяты новые кредиты, будет предоставлена возможность отказаться от структурных и интеграционных фондов, перенаправить средства из инфраструктурных и социальных проектов в оборонную промышленность. Все это делает финансовое уравнение весьма сложным, предстоит пройти долгий бюрократический путь с неясным конечным результатом", - отметил он.

Радев считает, что Европа является главным недостающим звеном в начавшемся диалоге о прекращении конфликта. "Европа больше не может позволить себе игнорировать реальность и стоять в стороне с надеждой, что она сможет добиться мира с позиции силы", - подчеркнул болгарский лидер. 

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