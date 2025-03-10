Армии НАТО изучают и внедряют опыт украинского конфликта в свои войска

Источник изображения: topwar.ru

Армии стран НАТО активно изучают украинский конфликт, перенимают опыт и решения, которые применяют в ходе самого масштабного в нынешнем веке военного противостояния обе противоборствующие стороны. Именно с этой целью, а вовсе не для обучения украинских солдат, в ряды ВСУ, порою почти на передовую, направляются так называемые натовские инструкторы.

Они внимательно наблюдают за всем происходящим, общаются с опытными бойцами ВСУ. Затем наиболее перспективные решения отрабатываются в собственных войсках западного военного блока. Нижеприведенный анализ от телеграм-канала «Два майора».

Так, немецкий бундесвер в феврале-марте этого года привлек 371-й панцер-гренадерский (моторизованная пехота) батальон для отработки навыков возведения полевых инженерных сооружений. Работы по их возведению проводились в течение нескольких недель на полигоне в Мариенберге (Саксония). Здесь солдаты построили опорный пункт с системой траншей на основании знаний, полученных от ВСУ и от инструкторов бундесвера, которые находились непосредственно в зоне боевых действий для сбора критически важных сведений.

В дальнейшем опорник будет использоваться в качестве учебного полигона для отработки позиционного боя. Кроме того, эти работы ознаменовали возрождение и пересмотр подходов немецкой армии к строительству современных фортификаций, которые, по оценкам военных экспертов и Минобороны ФРГ, не отвечают требованиям современного боя.

Британские военные инженеры заинтересовались опытом дополнительной защиты бронетехники. На прошедших в Румынии учениях НАТО STEADFAST DART 2025 замечено применение 4-м батальоном Королевского шотландского полка (4 SCOTS) ББМ MASTIFF 3, полностью обшитого дополнительной защитной решеткой («мангал»), защищающей от попадания дронов. Хотя это был единственный образец, скорее всего, после обкатки антидроновая защита, активно применяемая ВС РФ и ВСУ, будет распространена и на другую бронетехнику.

У нас тоже в начале СВО многие посмеивались над самодельными козырьками на башнях танков. А сейчас восторгаются «Царь-мангалами», которые реально спасают экипаж и бронетехнику не только от малогабаритных дронов-камикадзе, но и даже ПТУР. Да и бревна, траки и прочее на бортах боевых машин уже ни у кого не вызывают даже улыбку.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

В свою очередь, американские военные 4 марта спустили на воду 240-тонный беспилотный надводный корабль (БНА) USX-1 Defiant длиной 54,8 м, который является частью проекта Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) NOMARS, направленного на создание малозаметного безэкипажного флота. Предполагается, что БНА будут оснащены ракетным вооружением, средствами радиолокации, разведки и постановки помех (РЭБ).

Судя по габаритам и вооружению — это не ударный одноразовый БЭК. Но американцам вообще присуща гигантомания. Впрочем, не только им.

Недавно Южная Корея представила два прототипа боевых БНА Batch-I и Batch-II (100 и 200-тонных, соответственно), оснащенных 20-мм автоматической пушкой и 130-мм ракетами C-Star. Показательно, что вторая версия будет оснащена установкой для запуска «роя дронов». И вновь, именно опыт СВО показал решающую роль наличия большого количества БПЛА различных типов как для ведения обороны, так и в ходе наступательных действий.

Французы озаботились как раз защитой от дронов и других воздушных угроз. Французская компания KNDS-France представила проект системы ПВО на основе интеграции дистанционно управляемого 40-мм орудийного комплекса Rapidfire с грузовиком Tatra 8x8. Мобильная установка предназначена для быстрого уничтожения легких самолетов, вертолетов, БПЛА и барражирующих боеприпасов, в том числе при массированной атаке. Система способна автоматически выбирать подходящие боеприпасы для борьбы с разными угрозами, эффективная дальность стрельбы пушки по воздушным целям составляет 4000 метров.

Есть, правда, некоторые проблемы с массовым принятием на вооружение всех этих разработок. ТГ-канал пишет, что для налаживания их серийного выпуска даже ведущим странам НАТО потребуется порядка пяти лет. Здесь они, как минимум в производстве БПЛА, уже сильно отстают от Китая. Да и в России производство дронов постоянно наращивается, идет активная разработка с испытаниями в зоне СВО новых моделей.

Удивительно, но теперь Запад старается как минимум догнать РФ и КНР. Недаром считается, что именно войны, к сожалению, являются самым мощным стимулом технического прогресса человечества.