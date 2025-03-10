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ТАСС

Орбан: время в конфликте на Украине на стороне РФ

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: © Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

Премьер-министр Венгрии считает, что его необходимо прекратить как можно скорее, потому что он наносит огромный ущерб экономике Европы

БУДАПЕШТ, 8 марта. /ТАСС/. Время по-прежнему на стороне России в конфликте на Украине, но в любом случае его необходимо прекратить как можно скорее, потому что он наносит огромный ущерб экономике всей Европы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в национальной торгово-промышленной палате с речью по вопросам экономического развития.

"Венгрия - единственная страна, которая считает, что время на стороне России", - сказал глава правительства, отметив, что венгерская экономика потеряла за время вооруженного конфликта в соседней стране €20 млрд. По его словам, "Венгрия не переживет еще трех лет войны" на Украине, и поэтому она более, чем кто-либо другой, заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта.

"В интересах нашей страны, чтобы эта война закончилась как можно быстрее прекращением огня и мирными переговорами", - заявил Орбан, выступление которого транслировалось по венгерскому телевидению. Он считает, что шансы на заключение мирной договоренности значительно возросли в связи с приходом к власти в США президента Дональда Трампа и это уже оказывает положительное влияние на экономическую ситуацию во всем мире.

Премьер также пояснил, что это было одной из причин, по которым Венгрия на саммите Евросоюза в Брюсселе наложила вето на заявление по Украине, направленное на продолжение военных действий в этой стране. Он напомнил, что Будапешт в течение трех лет не поставлял вооружения Киеву и не оказывал ему военную помощь. "Отказываться сейчас от этой позиции, когда американцы также выступили в поддержку мира, было бы просто преступлением", - подчеркнул Орбан.

6 марта на совещании лидеров ЕС в бельгийской столице Венгрия отказалась поддержать общее заявление по Украине. Оно было опубликовано только в качестве текста, одобренного остальными 26 членами сообщества, и будет вновь обсуждаться на следующем саммите 20-21 марта. В документе говорится, что ЕС по-прежнему готов предоставлять Украине все виды помощи, включая военную, и продолжит оказывать давление на Россию, в том числе посредством санкций. 

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