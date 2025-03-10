Эксперт Бескрестнов: ВСУ используют собственные данные для наведения HIMARS

Украинский военный эксперт признал, что отсутствие поступавших от США данных стало болезненным для ВСУ

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. ВСУ пытаются использовать альтернативные данные, в том числе полученные от своих разведывательных беспилотников, для нацеливания реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, после того как США перестали предоставлять Украине координаты целей. Об этом заявил украинский военный эксперт, специалист в сфере радиотехнологий Сергей Бескрестнов.

"Нас отключили от системы, которая предоставляла нам точные координаты, но при этом мы имеем возможность использовать HIMARS <...> на основании наших собственных разведданных: наших спутников, нашей разведки, на основе данных БПЛА", - сказал он в эфире YouTube-канала "Киев-24".

Он признал, что отсутствие поступавших от США данных стало болезненным для ВСУ. По его словам, работу осложняет и приостановка доступа к спутниковым снимкам американской аэрокосмической компании Maxar Technologies. "Мы будем находить альтернативу и пользоваться информацией от других партнеров - Великобритании, Германии, которые имеют свои разведспутники. Нам США перестали давать свою информацию", - сказал эксперт.

По его словам, у ВСУ остается доступ к снимкам финской группировки спутников. "Это не онлайн-трансляция, мы не можем видеть, как может видеть Пентагон - в режиме онлайн, <...> но разведданные у нас остаются", - признал Бескрестнов.

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине через несколько дней после перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. Решение американского лидера вступило в силу утром 4 марта. Оно распространяется на всю военную технику США, которая в настоящее время не находится на Украине, в том числе на оружие, перевозимое самолетами и кораблями или ожидающее дальнейшей отправки в транзитных зонах в Польше.

Позднее появилась информация, что США больше не предоставляют координаты целей для наступательных операций, в частности для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. А газета The Washington Post сообщила, что Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) США подтвердило "временную приостановку доступа" Украины к закупленным американским правительством коммерческим спутниковым снимкам.