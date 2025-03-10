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Военное обозрение

Defense News: мини-шаттл американских военных возвратился на Землю после секретной миссии

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Источник изображения: topwar.ru

Секретный мини-шаттл вооруженных сил США вернулся на Землю в пятницу после 434-дневной миссии, пишет американское издание Defense News.

Космический аппарат был выведен на орбиту с Космического центра Кеннеди НАСА в декабре 2023 года с секретной миссией. Запущенный компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску, космический аппарат X-37B, по данным издания, не перевозил людей, а занимался только военными экспериментами.

О его предрассветной посадке на базе военно-космических сил Ванденберг в Калифорнии было объявлено только через несколько часов после нее. Это седьмой полет одного из таких космических аппаратов.

В Космических силах США заявили, что миссия успешно продемонстрировала способность изменять орбиту, используя атмосферное сопротивление для замедления и экономии топлива. Никаких деталей относительно целей последней миссии этого челнока в виде секретности не сообщается.

Многоразовые космические челноки от компании Boeing впервые были запущены в космос в 2010 году. Предыдущая шестая миссия X-37B стартовала в мае 2020 года и завершилась в ноябре 2022 года. В общей сложности на орбите тогда шаттл провёл 908 дней.

Мини-шаттл X-37B имеет длину около 9 метров, а размах крыльев – чуть более 4,5 метров.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
X-37
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
2020-й год
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