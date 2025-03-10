Трамп продавил Зеленского: на очереди самое сложное (The Washington Post, США)

WP: Белый дом припугнул Зеленского компроматом, чтобы склонить к переговорам

Зеленскому на переговорах с Трампом достается лишь кнут, а Путина кормят пряниками, сокрушается автор статьи для WP. Трамп оказал на Зеленского серьезное давление, чтобы усадить за стол переговоров. Так, американцы угрожали раскрыть факты коррупции на Украине.

Если Трамп в самом деле хочет мира, то ему надо заготовить кнуты с пряниками для обеих сторон.

Трамп своим фирменным жестким подходом к дипломатии уже почти усадил Украину за стол переговоров. Теперь ему нужно немного надавить и на Россию; в противном случае он потеряет свое реноме миротворца.

Нужно отдать Трампу должное: он прав в том, что пора заканчивать эту ужасную бойню на Украине. Он также прав в том, что Соединенным Штатам необходимо восстановить отношения с Кремлем, чтобы быть эффективным посредником. Но помимо всего остального, Трамп еще и любит экспромт. Как рассказал мне один из соратников президента США, его внешняя политика похожа на джаз: форма свободная, структуры нет, а вот что есть, так это постоянная импровизация. Она может как спасти множество жизней, так и убить еще больше русских с украинцами.

В основе этих переговоров лежит один парадокс: несмотря на то, что под давлением Трампа Зеленский вышел из себя, ему крайне нужно перемирие. Его армия устала, истощена и может надломиться в ближайшие шесть месяцев. Что касается президента России Владимира Путина, то хоть он и приветствует устремления Трампа, но ему не хочется перемирия, если только оно не принесет победы, которую на поле боя не одержать.

Актуальную дипломатическую повестку хорошо охарактеризовал генерал-лейтенант армии в отставке Кит Келлог; он является представителем Трампа на Украине: “То, что вы видите сейчас, — это срочные мероприятия, направленные на то, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров для достижения мирного урегулирования. Усадить обе стороны за стол переговоров означает применить давление и стимулы — кнут и пряник”, — заявил он в четверг в ходе выступления в Совете по международным отношениям.

До сих пор Зеленскому доставался лишь кнут. В прошлую пятницу Трамп устроил ему разнос в Овальном кабинете, и эта безобразная сцена привела к желаемым для США уступкам. На этой неделе Зеленский направил послание, в котором предложил прекратить воздушные и морские атаки на Россию и немедленно подписать соглашение, предоставляющее Соединенным Штатам долю минеральных богатств Украины. Он посетовал на “достойный сожаления” скандал в Белом доме. “Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее”, — сказал он.

Хорошо, а как насчет Путина? После телефонного звонка Трампа 12 февраля Путин и его эмиссары расплылись в улыбках. “Мы готовы вести переговоры с Украиной... чтобы помочь достичь мира”, — заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Россия и Соединенные Штаты начали дипломатическую “перезагрузку” 18 февраля в Эр-Рияде. Кремль назначил послом в США опытного дипломата Александра Дарчиева, получившего высокие оценки от американских чиновников.

Путина кормили пряниками весь месяц. Но на этой неделе Кремль внезапно начал вести себя задиристо. Предложение Великобритании и Франции предоставить войска для “сил сдерживания” после прекращения огня в четверг вызвало резкую реакцию Лаврова. “Мы категорически не потерпим подобных действий”, — заявил он. Присутствие европейских войск на Украине будет равносильно “официальному и неприкрытому участию стран НАТО в войне против Российской Федерации”.

Если только Трамп не планирует полностью продаться Москве (что, увы, всегда возможно), то для него настало самое время оказать давление на Путина, чтобы обеспечить переговоры не в одни ворота. Келлог, судя по всему, в четверг предложил предварительную версию. “Администрация проводит агрессивные действия для оказания давления на русских”, — сказал он. Задача состояла не в введении новых санкций, а в том, чтобы обеспечить соблюдение уже введенных.

Келлог рассказал, что Путин уже представил примерный “список пунктов” относительно того, чего он хочет на переговорах. По его словам, теперь Зеленский должен сделать то же самое, ну а Трамп сгладит разногласия. Удачи ему! Даже у Генри Киссинджера голова бы кругом пошла, выступай тот в качестве посредника, а Трамп явно до Киссинджера сильно недотягивает.

Грубый подход Трампа к Зеленскому выглядит дико, учитывая, как сильно пострадала Украина после начала СВО России три года назад. Серьезное давление начали оказывать в прошлом месяце. Министр финансов Скотт Бессент посетил Киев и, по словам Зеленского, потребовал от него подписать спешно составленное соглашение о передаче Соединенным Штатам половины стратегических запасов полезных ископаемых Украины. Что Украина получит взамен, до сих пор не ясно.

Источник из команды Зеленского сообщил мне, что перед визитом Зеленского в Белый дом неделю назад администрация Трампа хором голосила: “Подписывайте! Подписывайте! Подписывайте!” Сообщается, что американцы угрожали раскрыть предполагаемую коррупцию чиновников. Мне говорили, что Белый дом даже связался с главным политическим соперником Зеленского генералом Валерием Залужным, бывшим главнокомандующим, а ныне послом в Великобритании. Публичной кульминацией этой кампании по давлению стала тирада Трампа в Овальном кабинете.

Хуже, чем разглагольствования Трампа, — только приостановка передачи разведданных Украине. Киев может еще несколько месяцев получать оружие, которое уже находится в очереди на поставку. Но американская разведка необходима для того, что я описал в декабре 2022 года как “войну алгоритмов”, которая позволяет Украине обнаруживать российские цели и наносить по ним удары с поразительной точностью.

Лучшим козырем Украины является тот самый “здравый смысл”, о котором Трамп так много говорит в последнее время. Плохое мирное соглашение, в котором не предусматривается реальных гарантий безопасности Украине, со всей вероятностью провалится у него на глазах, и Трамп получит свой личный Афганистан.

Продавить Украину было делом весьма легким. Если Трамп действительно хочет установить мир на Украине, то всё самое сложное только начинается.

Автор: Дэвид Игнатиус (David Ignatius).