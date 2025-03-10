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ТАСС

Разработана технология спуска на Венеру проникающего ударного зонда

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Венера
Венера.
Источник изображения: © NASA/ JPL-Caltech

Он уже прошел летные испытания, идет моделирование спуска и эффективного внедрения в грунт

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Группа ученых Московского авиационного института (МАИ) разработали технологию проникающего ударного зонда (пенетратора) для Венеры. Он уже прошел летные испытания, идет моделирование спуска и эффективного внедрения в грунт, рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.

"Учеными уже запатентованы программы для моделирования спуска. Сегодня они решают проблему малых скоростей при подходе к поверхности и моделируют движение зонда в условиях различных возмущающих факторов для исследования совершенства конструкции и устойчивости аппарата. Технология является инновационной. В мире существуют подобные теоретические разработки, но до сих пор нет экземпляров, прошедших летные испытания. Разработка будет также полезна для исследования других планет и спутников, обладающих атмосферой", - говорится в сообщении.

Согласно проведенным оценочным расчетам, из-за высокой плотности атмосферы для спуска и внедрения в грунт на необходимую глубину зонд-пенетратор потребуется не затормозить, а наоборот, дополнительно разогнать. Это связано с тем, что при приближении к поверхности зонда расчетные значения скоростей получаются слишком малыми. Жесткая посадка же позволит снизить время движения пенетратора в атмосфере и развертывания оборудования для начала исследований, а также исследовать более глубокие слои грунта, считают ученые.

Зонд предназначен для сбора и передачи на Землю первичной научной информации о физико-химическом составе грунта исследуемых планет. Полученный материал собирается в контейнер, после чего с помощью бортовой научной аппаратуры происходит его анализ и передача данных на орбитальный аппарат. Прототипом стал зонд проекта "Марс-96", в рамках которого в университете была построена установка для испытаний по внедрению зонда в различные типы грунтов. По мнению ученых, работающих на кафедрах "Космические системы и ракетостроение" и "Системный анализ и управление", наиболее эффективно для разгона зонда будет использовать реактивный двигатель.

"Такой двигатель обладает достаточно большой тяговооруженностью и малой массой. Помимо этого, он позволяет не учитывать параметры местной атмосферы. Венера - "сестра" Земли. Схожа с Землей по массе, размерам, получаемому от Солнца тепла и другим параметрам. Изучение Венеры позволит добыть новые данные о процессах зарождения и развития Солнечной системы и нашей планеты, установить происхождение и этапы эволюции Земли, а также прогнозировать ее дальнейшее развитие. Изначально проектом занимались в НПО им. С. А. Лавочкина под руководством Виктора Воронцова - эксперта по исследованию дальнего космоса, таких планет, как Марс и Венера, а ныне - профессора МАИ. Чтобы продолжить работу над проектом, в 2023 году он собрал инициативную группу именно на базе Московского авиационного института", - заявил участник проекта, студент третьего курса Евгений Алтухов, чьи слова приводятся в сообщении. 

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