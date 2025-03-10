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Интерфакс-АВН

В Польше планируют ввести всеобщую обязательную военную подготовку

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Военнослужащие Войска Польского
Военнослужащие Войска Польского.
Источник изображения: belvpo.com

Минск. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Ведется работа по введению всеобщей обязательной военной подготовки в Польше, модель будет разработана до конца 2025 года, заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

"Ведется работа по подготовке широкомасштабной военной подготовки для каждого взрослого мужчины в Польше. Женщин тоже, но мы знаем, что война по-прежнему остается преимущественно мужской вотчиной", - сказал Туск, которого цитирует агентство PAP.

"Мы намерены к концу года разработать готовую модель, чтобы каждый взрослый мужчина в Польше был обучен на случай войны", - добавил он.

Премьер пояснил, что речь идет об "интенсивной подготовке, которая сделает тех, кто не служит в армии, полноправными и полноценными солдатами во время конфликта".

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Страны
Польша
2 комментария
№1
10.03.2025 12:33
!
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№2
10.03.2025 13:47
Цитата, q
ТАСС/. Украине срочно нужно прекращение огня, ее вооруженные силы истощены. Об этом пишет обозреватель газеты The Washington Post

то что на украине уже не осталось боеспособных подразделений нам  российские военкоры уже год твердят, но они всё не сдаются и периодически даже  наступают на различных направлениях....
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