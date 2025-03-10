В Новосибирске разработали оружейную гильзу повышенной прочности

Разработка принадлежит заводу "Искра"

НОВОСИБИРСК, 8 марта. /ТАСС/. Гильзу для стрелкового оружия с упрощенной конструкцией и повышенной прочностью разработали на Новосибирском заводе "Искра". Об этом говорится в патенте, с которым ознакомился ТАСС.

Капсюлированная гильза - это гильза с запрессованным в нее капсюлем-воспламенителем. Капсюль закрепляется в специальном углублении в донце гильзы. Когда курок накалывает капсюль, заряд взрывается и создает струю пламени, поджигающую пороховой заряд. Как отмечают авторы разработки, основное требование для капсюлированной гильзы в том, что она должна безотказно, единообразно и с минимальным временем срабатывать от удара бойка стрелкового оружия, для которого она предназначена. Инженеры завода "Искра" предложили упростить конструкцию гильзы и убрать углубление в дне, сделав его плоским, поскольку оно уменьшает прочность.

"Изобретение относится к боеприпасам, в частности к производству капсюлированных гильз к стрелковому гладкоствольному и нарезному оружию, и может быть применено для производства патронов к указанному оружию. Технический результат заключается в упрощении конструкции капсюлированной гильзы, повышении прочности гильзы за счет выполнения дна капсюльного гнезда плоским <…> и в создании конструкции с высокой надежностью и с минимальным временем срабатывания", - говорится в патенте.

В конструкции гильзы величина гнезда по капсюль и сам капсюль рассчитываются по специально выведенной математической формуле. Она позволяет точно менять все составляющие гильзы, исходя из необходимых задач. Выполнение капсюлированной гильзы по предлагаемому изобретению упрощает ее, уменьшает трудоемкость изготовления, а следовательно, уменьшает себестоимость, пишут авторы разработки. Усовершенствование конструкции повышает ее надежность и время срабатывания.

Предлагаемая конструкция позволяет изготавливать прецизионные патроны для снайперских винтовок, которые обеспечивают высокую точность и кучность стрельбы. Как следует из патента, применение таких патронов рассматривается, в частности, для новой снайперской винтовки "Уголек", разработку которой Ростех начал в 2019 году. "Уголек" создается не на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) и разрабатывается полностью из отечественных материалов и комплектующих. В августе 2022 года сообщалось, что в России начали предварительные испытания новейшего снайперского комплекса "Уголек".