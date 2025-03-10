Войти
ТАСС

В Новосибирске разработали оружейную гильзу повышенной прочности

633
0
0
Снайперские полуавтоматы СВЧ концерна "Калашников" под патроны 7,62х51 мм (на переднем плане) и 8,6х70 мм (ОКР "Уголёк")
Снайперские полуавтоматы СВЧ концерна "Калашников" под патроны 7,62х51 мм (на переднем плане) и 8,6х70 мм (ОКР "Уголёк").
Источник изображения: Михаил Дегтярёв / www.kalashnikov.ru

Разработка принадлежит заводу "Искра"

НОВОСИБИРСК, 8 марта. /ТАСС/. Гильзу для стрелкового оружия с упрощенной конструкцией и повышенной прочностью разработали на Новосибирском заводе "Искра". Об этом говорится в патенте, с которым ознакомился ТАСС.

Капсюлированная гильза - это гильза с запрессованным в нее капсюлем-воспламенителем. Капсюль закрепляется в специальном углублении в донце гильзы. Когда курок накалывает капсюль, заряд взрывается и создает струю пламени, поджигающую пороховой заряд. Как отмечают авторы разработки, основное требование для капсюлированной гильзы в том, что она должна безотказно, единообразно и с минимальным временем срабатывать от удара бойка стрелкового оружия, для которого она предназначена. Инженеры завода "Искра" предложили упростить конструкцию гильзы и убрать углубление в дне, сделав его плоским, поскольку оно уменьшает прочность.

"Изобретение относится к боеприпасам, в частности к производству капсюлированных гильз к стрелковому гладкоствольному и нарезному оружию, и может быть применено для производства патронов к указанному оружию. Технический результат заключается в упрощении конструкции капсюлированной гильзы, повышении прочности гильзы за счет выполнения дна капсюльного гнезда плоским <…> и в создании конструкции с высокой надежностью и с минимальным временем срабатывания", - говорится в патенте.

В конструкции гильзы величина гнезда по капсюль и сам капсюль рассчитываются по специально выведенной математической формуле. Она позволяет точно менять все составляющие гильзы, исходя из необходимых задач. Выполнение капсюлированной гильзы по предлагаемому изобретению упрощает ее, уменьшает трудоемкость изготовления, а следовательно, уменьшает себестоимость, пишут авторы разработки. Усовершенствование конструкции повышает ее надежность и время срабатывания.

Предлагаемая конструкция позволяет изготавливать прецизионные патроны для снайперских винтовок, которые обеспечивают высокую точность и кучность стрельбы. Как следует из патента, применение таких патронов рассматривается, в частности, для новой снайперской винтовки "Уголек", разработку которой Ростех начал в 2019 году. "Уголек" создается не на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) и разрабатывается полностью из отечественных материалов и комплектующих. В августе 2022 года сообщалось, что в России начали предварительные испытания новейшего снайперского комплекса "Уголек". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
Компании
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 20:05
  • 7963
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.03 19:45
  • 518
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 10.03 15:53
  • 9
Макрон счел неприемлемым требование России демилитаризовать Украину
  • 10.03 13:57
  • 1
Франция объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи за счёт доходов от замороженных российских активов
  • 10.03 13:47
  • 2
В Польше планируют ввести всеобщую обязательную военную подготовку
  • 10.03 13:16
  • 1
Зарубежные заказчики проявляют интерес к уникальной российской снайперской винтовке ВКС
  • 10.03 13:07
  • 1
Без поддержки США оборона Европы рискует “схлопнуться” за несколько недел (Bloomberg, США)
  • 10.03 13:03
  • 1
«Отец всех мангалов»: в зоне СВО замечена самая защищённая «Мотолыга»
  • 10.03 12:49
  • 1
Леденящие душу фото. Военный корабль Путина проходит через Ла-Манш и готовится к атаке… под прицелом королевского фрегата (The Sun, Великобритания)
  • 10.03 12:19
  • 8601
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.03 10:29
  • 1
Трамп продолжает давить на Украину, а Путин, похоже, готов к перемирию (Bloomberg, США)
  • 10.03 10:12
  • 1
Россия призывает Великобританию не отправлять войска на Украину – грозное предупреждение для НАТО (Daily Express, Великобритания)
  • 10.03 09:51
  • 1
"Европе и Украине надо готовиться к худшему сценарию". Лукаш Адамски комментирует для Haqqin.az (Haqqin.az, Азербайджан)
  • 10.03 08:00
  • 3
Британский большой подводный дрон приступит к испытаниям в апреле
  • 10.03 02:36
  • 9
О готовности Зеленского/бандеровщины к миру.