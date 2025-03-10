Минобороны потребовало от НПО "Импульс" 1,6 миллиарда рублей

Суд зарегистрировал иск Минобороны к НПО "Импульс" на 1,6 миллиарда рублей

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Министерства обороны России о взыскании более 1,6 миллиарда рублей с петербургского АО "Научно-производственное объединение "Импульс", говорится в документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Иск поступил 6 марта, к рассмотрению его пока не приняли. Основания исковых требований еще не уточняются.

Минобороны и НПО "Импульс" ранее вели несколько судебных разбирательств, слушания проходили в закрытом режиме.

По данным из открытых источников, НПО "Импульс" занимается разработкой автоматизированных систем управления. Входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех". В июне 2024 года США включили предприятие в санкционный список.