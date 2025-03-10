NASA использует для миссии Crew-10 капсулу летавшего к МКС Crew Dragon

Менеджер коммерческой программы полетов Стив Стич добавил, что окончательное решение о замене капсулы было принято в конце января

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Экипаж Crew-10 с космонавтом Роскосмоса Кириллом Песковым отправится к Международной космической станции (МКС) в капсуле, использовавшейся на корабле Crew Dragon под названием Endurance, который уже совершал полеты на орбиту. Об этом сообщил в пятницу менеджер программы коммерческих полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Стив Стич.

"Мы также сменили капсулу Crew Dragon, установив капсулу от Endurance, - сказал он во время телефонного брифинга для журналистов. - Мы столкнулись с небольшими проблемами при производстве новой капсулы <...>. Чтобы сдвинуть сроки с конца марта на 12 марта, мы использовали Endurance, для которого это будет уже четвертый полет". На корабле Crew Dragon Endurance в октябре 2022 года на орбитальную станцию прибыла россиянка Анна Кикина.

Стич добавил, что окончательное решение о замене капсулы было принято в конце января. Сроки полета не корректировались после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости скорейшего возвращения с орбиты астронавтов Суниты Уильямс и Барри Юджина Уилмора, которые из-за неисправности корабля Starliner находятся на станции с июня 2024 года.

Crew Dragon планируется запустить с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди (штат Флорида) 12 марта. В состав экипажа корабля также включены астронавты NASA Энн Макклейн, Николь Айерс и Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований. В середине марта МКС на Crew Dragon покинут космонавт Роскосмоса Александр Горбунов и астронавты Ник Хейг, Уильямс и Уилмор.