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ТАСС

NASA хочет использовать другую станцию к моменту завершения эксплуатации МКС

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Пристыкованный к МКС корабль Boeing CST-100 Starliner
Пристыкованный к МКС корабль Boeing CST-100 Starliner.
Источник изображения: NASA

Помощник директора Кен Бауэрсокс не пояснил, о какой именно станции может идти речь

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Американские специалисты рассчитывают, что к моменту завершения эксплуатации Международной космической станции (МКС) они смогут использовать для проведения исследований другой орбитальный комплекс. Об этом сообщил в пятницу помощник директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кен Бауэрсокс, курирующий вопросы пилотируемых полетов.

"До возвращения станции на Землю нужно решить важные вопросы. Во-первых, надо, чтобы был аппарат для сведения [МКС] с орбиты. Во-вторых, хотелось бы иметь другую станцию, чтобы мы могли продолжать работу на низкой околоземной орбите", - сказал он на брифинге для журналистов. Бауэрсокс не пояснил, о какой именно станции может идти речь. Он отвечал на просьбу журналиста прокомментировать предложение основателя компании Space X Илона Маска, курирующего ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), свести с орбиты МКС и сосредоточиться на подготовке к полету на Марс.

"В настоящее время мы действуем исключительно в соответствии с имеющимися указаниями, они состоят в том, что мы используем МКС до 2030 года. Мы достигли договоренностей об этом со всеми нашими иностранными партнерами, - констатировал специалист. - Наши российские партнеры, конечно, пока не смогли получить официальное одобрение [относительно работы на МКС] на период после 2028 года. Так что есть небольшая неопределенность касательно периода с 2028 по 2030 год".

По словам Бауэрсокса, "работа на низкой околоземной орбите очень важна для потенциала обеспечения присутствия человечества <...> на Луне и на Марсе". "Еще есть работа, которую мы хотели бы проделать на низкой околоземной орбите, - отметил он. - Думаю, человечество еще долго будет работать на низкой околоземной орбите. Это поможет нам быстрее обеспечить возможность совершения полета на Марс".

Маск 20 февраля написал на своей странице в социальной сети X, что "пришло время начать подготовку" к сведению МКС с орбиты. "Она отслужила свое. Пользы от нее очень мало", - утверждал он. "Полетели на Марс", - добавил Маск.

Планы России по эксплуатации МКС

В ноябре 2022 года занимавший в то время пост главы Роскосмоса Юрий Борисов сообщил в интервью ТАСС, что срок участия России в проекте МКС будет зависеть от технического состояния российского сегмента, сроков развертывания Российской орбитальной станции, начала полетов к ней российских космонавтов и ряда других факторов. Российская сторона также заявила, что планирует оставаться на МКС до 2028 года. В начале декабря 2024 года Борисов отметил, что окончательный план завершения эксплуатации станции будет уточняться с администрацией президента США Дональда Трампа.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Масса станции составляет около 435 тонн, а с пристыкованными кораблями может достигать 470 тонн. Участниками проекта являются Россия, Канада, США, Япония и 10 государств - членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция и Швейцария). 

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