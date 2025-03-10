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ТАСС

МИД РФ: ЕС сознательно подпитывает эскалацию конфликта на Украине

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ ТАСС

Как отметили в российском дипведомстве, Евросоюз вместо поиска мирных способов урегулирования декларирует планы ускоренного наращивания военной и финансовой помощи Киеву

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Евросоюз вместо поиска мирных способов урегулирования конфликта вокруг Украины декларирует планы ускоренного наращивания военной и финансовой помощи Киеву и сознательно подпитывает эскалацию. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам прошедшего 6 марта внеочередного саммита ЕС.

"Брюссель продолжает играть в опасные геополитические игры, игнорируя реальные последствия своих решений. Вместо того, чтобы вносить позитивный вклад в поиск мирных способов урегулирования конфликта, ЕС декларирует планы ускоренного наращивания военной и финансовой помощи Киеву, тем самым сознательно подпитывая эскалацию и отдаляя перспективу диалога", - указали в министерстве.

В российском дипведомстве подчеркнули, что сам ход дискуссий и итоги внеочередного саммита ЕС, посвященного наращиванию оборонных возможностей Евросоюза и его дальнейшей линии в отношении Украины, лишь подтверждают неоднократно дававшиеся российской стороной оценки стремительного перерождения некогда успешного торгово-экономического интеграционного проекта в "милитаризированное объединение", одержимое идеей нанесения России "стратегического поражения".

"Провозглашен курс на форсированную милитаризацию и перевооружение Европы. Долговое закабаление будущих поколений европейцев маскируется болтовней о российской угрозе. Отсутствие правосубъектности и реальных военных возможностей - спекуляциями о "комплементарной" по отношению к НАТО "стратегической автономии" Евросоюза, - отметили в дипведомстве. - Уверены, что страны мирового большинства, не понаслышке знакомые с колониальными практиками европейских "демократий" и попытками их возрождения Евросоюзом за счет ведения диалога с внешними партнерами с позиции силы, сделают необходимые выводы".

"В реальности же отсутствие решительной реакции на нанесение киевским режимом прямого ущерба энергетической безопасности ряда стран - членов ЕС - это демонстрация того, что защита отдельных участников объединения и их интересов не является приоритетом деятельности Евросовета и Еврокомиссии", - резюмировали в МИД РФ. 

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