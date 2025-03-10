Охладить тыл: ПВО Украины не справляется с ударами ВС России

Разрушение инфраструктуры серьезно подрывает работу военно-промышленного комплекса противника, уверены эксперты

Во время массированного удара российских ВС в ночь на 7 марта ПВО Украины сработало уже не так эффективно, как раньше, утверждают опрошенные «Известиями» эксперты. Этому, по их словам, способствовало в том числе применение нашими войсками дронов «Гербер» и «Герань» в качестве отвлекающих целей. При атаке акцент был сделан на поражение инфраструктуры, которая обеспечивает работу украинского ВПК. Ее уничтожение стало приоритетной целью для наших войск после того, как Киев официально отказался от транзита российского газа в Европу, считают специалисты. По их мнению, такие действия должны серьезно затруднить работу военно-промышленного комплекса и подорвать устойчивость киевского режима. О том, какие объекты противника были поражены и как прекращение военной помощи со стороны США влияет на обороноспособность Украины, — в материале «Известий».

Все объекты поражены

Вооруженные силы РФ в ночь на 7 марта нанесли удар высокоточным оружием и беспилотниками по территории Украины. В результате атаки были поражены объекты газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса Украины, заявили в Минобороны РФ. Все намеченные объекты были поражены, подчеркнули в российском военном ведомстве.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

В эту ночь на территории всей Украины объявлялась воздушная тревога. В Тернопольской и Херсонской областях серьезные повреждения получили объекты критической инфраструктуры. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что за последние две с половиной недели был разбит шестой его энергетический объект в Одесской области. Также известно о поражении промышленного предприятия в Черниговской области.

С 1 по 7 марта Российская армия нанесла семь массированных ударов высокоточным оружием, сообщили в Минобороны РФ. Уничтожены военные аэродромы, склады с боеприпасами, цеха производства, пункты управления ударных БПЛА, места базирования катеров. Удалось поразить и места временной дислокации ВСУ, националистов и иностранных наемников.

Прорыв ПВО противника гарантируется

Подобные удары наносятся несколькими видами боевых систем, рассказал «Известиям» редактор сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев.

— В первую очередь это крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101, которые запускают с носителей Ту-95МС, — объяснил он. — Кроме этого, применяются гиперзвуковые ракеты «Кинжал» с самолетов-носителей МиГ-31. И из акватории Черного моря проводятся пуски крылатых ракет «Калибр». Их носителями могут быть и подводные лодки, и надводные корабли. Помимо этого, традиционно применяются дроны-«камикадзе» типа «Герань». Они, кроме всего прочего, создают определенный фон для прорыва противовоздушной обороны противника. ПВО отвлекается на дроны, а в это время крылатые ракеты заходят на цели.

Эксперт заметил, что крылатые ракеты и «Герани» используют сложные траектории, чтобы ударить по цели одномоментно.

— Таким образом, нагрузка на противовоздушную оборону еще сильнее возрастает, и прорыв ПВО противника гарантируется, — объяснил Дмитрий Корнев.

Истребитель-перехватчик МиГ-31 Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По его словам, объекты инфраструктуры можно уничтожать и крылатыми ракетами, и дронами.

— Это стационарные объекты, — уточнил эксперт. — А вот аэробаллистические ракеты «Кинжал», скорее всего, применяются по системам противовоздушной обороны. Это оправданно, потому что системы ПВО могут перебазироваться. Но в момент работы они «вскрываются», место их дислокации становится известным, и по нему разумно оперативно нанести удар.

В последнее время украинская ПВО работает уже не так активно и эффективно, отметил в беседе с «Известиями» председатель правления общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов.

— С чем это связано, предстоит выяснить, — говорит он. — Вряд ли на их работе сказался запрет США двухдневной давности на передачу вооружения и разведывательной информации. В то же время очевидно, что российские Вооруженные силы стали применять больше «Гербер», а также «Гераней» без боезаряда в качестве отвлекающих целей. Они позволяют прорваться нашим ракетам и БПЛА. При таком применении ложных целей сокращается боерасход дорогостоящих ракет. Если помощь США не возобновится, через месяц-два украинская ПВО заметно ослабнет.

Фото: РИА Новости/Стрингер Источник изображения: iz.ru

Основные цели остаются теми же — это энергетическая и газовая инфраструктура, подчеркнул он.

— Газовые месторождения, хранилища, газотранспортная система подвергаются ударам в течение последних месяцев, до этого ее не трогали, — уточнил Роман Шкурлатов.

После того как Украина добровольно отказалась от транзита российского газа, эти объекты вошли в число приоритетных целей, считает эксперт. Подрыв экономической устойчивости противника — одна из самых важных задач при ведении масштабных боевых действий, добавил он.

Богдан Степовой

Юлия Леонова

Владимир Матвеев