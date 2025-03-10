Военный аналитик рассказал о преимуществах РФ в Арктике

Военный аналитик Коротченко: у России есть ряд преимуществ в Арктическом регионе

Интерес государств к доминированию в Арктике растет из-за того, что регион обладает большим потенциалом разработки углеводородных запасов. Военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «Известиями» 7 марта заявил, что Россия обладает рядом преимуществ перед другими государствами в вопросе присутствия в Арктическом регионе.

Накануне министр национальной обороны Канады Билл Блэр сообщил, что государство собирается увеличить военное присутствие в Арктическом регионе. Уточняется, что Канада инвестирует $2,67 млрд в течение 20 лет в создание сети взлетно-посадочных полос, логистических объектов и оборудования, что позволит Вооруженным силам лучше отстаивать суверенитет страны.

Комментируя это, Коротченко отметил, что сейчас все западные страны, имеющие интересы в Арктике либо выход в бассейн Северного Ледовитого океана, существенным образом увеличили свои военные бюджеты и военные приготовления к доминированию в регионе.

«Интерес к Арктике огромен. Более того, новая администрация [президента США Дональда] Трампа заявила на уровне доктринальных документов, что именно в Арктике будет сосредоточено дальше противоборство мировых держав. Не случайно, что Трамп ставит вопрос о переходе под его контроль, под контроль США, Гренландии, а также вопрос о необходимости присоединения Канады к составу США», — добавил собеседник издания.

Однако, подчеркнул он, у России есть определенные преимущества в арктическом вопросе. Во-первых, это атомный ледокольный флот — в этом плане РФ опережает другие государства, в том числе и США. Кроме того, тема развития Арктики является приоритетной в деятельности Морской коллегии РФ: у Москвы есть понимание, что и как именно нужно делать в регионе для защиты российских геополитических и экономических интересов.

«Для России критически важен потенциал. Собственно, развитие всей инфраструктуры Северного морского пути, ключевых объектов, портов, прикрытие их с воздуха, поскольку в Арктике невозможны традиционные форматы боевых действий», — обратил внимание эксперт.

Он также подчеркнул, что у России есть разработанные образцы средств противовоздушной обороны, адаптированные для использования в Арктике — для сверхнизких температур, бездорожья. Например, это зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2ДТ». Среди прочего, сообщил Коротченко, активно строится и усиливается группировка сил и средств Северного флота России: новые подлодки многоцелевого класса, а также военные ледоколы.

Ранее, 26 февраля, посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что Москва считает, что Арктика должна стать зоной, свободной от конфликтного потенциала. Вызовы для России на арктическом направлении, по словам посла, остаются неизменными. Он также добавил, что российская сторона принимает необходимые меры для обеспечения интересов РФ и суверенитета в высоких широтах.