Меркель выступила за диалог с Россией по конфликту на Украине

Бывший канцлер Германии также высказала мнение, что дипломатические усилия нельзя проводить за спиной у украинцев

ЖЕНЕВА, 7 марта. /ТАСС/. Европейцы должны использовать дипломатию для урегулирования конфликта на Украине, им следует обсудить для этого целый ряд вопросов, в том числе с Москвой. Такое мнение выразила бывший канцлер Германии Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 годах), выступая в штаб-квартире Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве.

"В наших интересах придумать долгосрочное решение [конфликта на Украине], а не предлагать быстрое решение проблемы, которое перестанет работать завтра, - заявила Меркель. - Мы не должны мыслить только военными категориями, это часть вопроса, но также необходимо использовать и дипломатию".

"Я думаю здесь [в украинском вопросе] необходимо обсудить целый ряд проблем, и мы должны делать это с Россией", - считает экс-канцлер ФРГ. Она также высказала мнение, что дипломатические усилия нельзя проводить за спиной у украинцев.