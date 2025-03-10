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Lenta.ru

Названы особенности впервые использованных Украиной истребителей Mirage

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Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters.

Военный Дандыкин предрек скорое уничтожение поставленных ВСУ истребителей Mirage

Поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) французские истребителей Mirage-2000 в скором времени будут уничтожены на поле боя, предположил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Особенности впервые использованных украинской армией самолетов специалист назвал «Ленте.ру».

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Военно-воздушные силы (ВВС) страны впервые применили французские истребители Mirage при отражении ударов по энергетической инфраструктуре.

«Это легкий французских истребитель четвертого поколения. Сейчас у них есть более современные истребителей Rafale, вот эти Mirage поставили, судя по всему, не самой свежей версии. Это аналог наших МиГ-22 и американских F-16. Применяют их против нашей ракет, в основном "Калибры"», — подчеркнул Дандыкин.

Он подчеркнул, Париж передал небольшое количество истребителей и ВСУ применяют их с опаской.

Это цели для нашей противовоздушной обороны, прежде всего комплексов большой дальности С-400. Думаю, скоро появятся сообщения о том, что Mirage были сбиты

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса

Утром 7 марта российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране. В частности, сообщается об ударе по газохранилищу в Тернополе.

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Страны
США
Украина
Продукция
F-16
Mirage-2000
Rafale
С-400 Триумф
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